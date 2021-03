Sport w czasach zarazy. Właściciel siłowni oferuje darmowy karnet wszystkim, którzy się nie zaszczepili

Mimo że na całym świecie firmy „zachęcają” do szczepień, są też przedstawiciele opozycyjnego nurtu. W Izraelu oferowano młodym darmowe, bezalkoholowe drinki za wyszczepienie.

W USA za okazaniem certyfikatu szczepienia sieć Krispy Kreme oferuje natomiast darmowe pączki.

Zupełnie inaczej jest w przypadku Iana Smitha. Właściciel siłowni Atilis Gym w Bellmawr w New Jersey w maju 2020 roku wbrew wprowadzonym przez Phila Murphy’ego koronarestrykcjom otworzył swój biznes.

Podobne akcje organizował też w kolejnych miesiącach. W sumie nałożono na niego kary w wysokości 130 tys. dolarów.

Teraz Smith organizuje kolejną akcję. „W świetle tego, że Krispy Kreme oferuje swoim klientom darmowe pączki za przyjęcie szczepionki, my w The Atilis Gym rozdajemy darmowe członkostwa wszystkim, którzy się nie zaszczepili” – napisał na Twitterze.

„Wierzymy w zdrowie – w prawdziwy sposób – poprzez ćwiczenia, dobrą dietę, duże ilości witaminy D i cynku oraz przestrzeń do rozładowania stresu” – dodał.

In light of @krispykreme giving free donuts for receiving the CVD shot, here at @TheAtilisGym we are giving out free memberships to all who don’t get vaccinated. We believe in health – the real way – exercise, good diet, plenty of Vitamin D, Zinc, and an environment to destress.

— Ian Smith (@iansmithfitness) March 23, 2021