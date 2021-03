Stan wyjątkowy w Polsce? Fogiel: jeśli będzie potrzeba, to sięgniemy po takie środki

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel, był w piątek gościem TVP Info. Polityk mówił o tym, czy rząd rozważałby w ogóle wprowadzenia stanu wyjątkowego w Polsce.

Polityk przyznał, że rząd nie wyklucza żadnej opcji w walce z tzw. epidemią koronawirusa w Polsce. Po tym, co pisowski rząd – pod pretekstem walki z pandemią – zrobił z Polską do tej pory, takie słowa powinny być dla Polaków alarmujące.

– Jeśli chodzi o dalsze decyzje, ewentualne stany przewidziane konstytucją, to my żadnej opcji nie wykluczamy – mówił polityk.

– Równocześnie obserwujemy sytuację i będziemy reagować w zależności od jej rozwoju. Nie chcemy dzisiaj straszyć, wzbudzać paniki, ale równocześnie jeżeli będzie potrzeba sięgnięcia do takich środków [do wprowadzenia stanu wyjątkowego – red.], to one zostaną wykorzystane – stwierdził Fogiel.

Tymczasem wielu komentatorów politycznych twierdzi, że obecne restrykcje, które wprowadza PiS, są nielegalne bez stanu wyjątkowego.

Źródło: TVP Info