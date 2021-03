W Arkansas lekkie otrzeźwienie. Koniec sportowej rywalizacji facetów udających kobiety z kobietami

Gubernator stanu Arkansas w USA Asa Hutchinson podpisał w czwartek 25 marca ustawę zabraniającą „transpłciowym kobietom” udziału w żeńskich drużynach reprezentujących szkoły podstawowe, średnie oraz uczelnie.

Nie oznacza to całkowitego powrotu do normalności, bo – po pierwsze – dotyczy tylko sportu szkolnego, a po drugie nowe zapisy mogą być jeszcze zablokowane na drodze prawnej. Lobby LGTB przecież nie odpuści.

Jeśli uda się wprowadzić ustawę, to jej przepisy wejdą w życie latem. Arkansas jest drugim stanem, po Mississippi, który chce wrócić do normalności w sporcie. Przeciw jest Biały Dom, który obawia się, że ze względu na poparcie społeczne normalności, tą samą drogą pójdą inni. Podobne prawo rozważane jest obecnie w około 20 stanach.

Argumentując swoją decyzję gubernator Hutchinson stwierdził, że „pomoże ona promować i utrzymać uczciwość w zawodach sportowych dla kobiet”.

„Podpisałem to prawo jako fan sportu kobiet, od koszykówki po piłkę nożną (…). Głosi ono po prostu, że zawodniczki nie powinny być zmuszane do rywalizacji w sporcie z uczniem płci męskiej…”

Przeciwnikami takich zapisów są politycy „postępowych” Demokratów oraz organizacje reprezentujące środowiska LGBTQ. Ich zdaniem brak możliwości rywalizacji w zespołach żeńskich może mieć negatywny wpływ na… „zdrowie psychiczne transpłciowych kobiet”. Wskazują także, że może to przyczynić się do zwiększenia dyskryminacji tej młodzieży. Według organizacji LGTB wykazuje ona przez to większą skłonność do samobójstw.

Straszenie samobójstwami młodzieży mającej problemy z tożsamością płciową to stały element wspierania kolejnych postulatów „tęczowego” środowiska. W rzeczywistości odpowiedzialne za to są środowiska, które identyfikację płciową niedojrzałej jeszcze młodzieży starają się od lat zakłócić…

