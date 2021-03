We Francji nożownikami będą niedługo przedszkolacy. 8-latek ze scyzorykiem zaatakował dyrektorkę szkoły

Nożownicy we francuskich szkołach to coraz częstsze zjawisko. Teraz dotarło ono do najmłodszych klas i tylko czekać, aż takie obyczaje będą obecne nawet w przedszkolach.

W Aussonne, niedaleko Tuluzy w departamencie Górnej Garonny, ośmioletni chłopiec zaatakował nożem dyrektora szkoły. Podczas przerwy malec wyciągnął szwajcarski scyzoryk. Zaskoczony dyżurny nauczyciel chciał nóż skonfiskować, ale spotkał się z odmową. Wezwał więc dyrektorkę.

W czasie konfiskowania noża, 8-latek popchnął nauczyciela i dość mocno uderzył dyrektorkę. Zakończyła ten dzień z urazem nosa.

Kuratorium poinformowało, że „sytuacją niedopuszczalnej przemocy w szkole zajął się zespół pedagogiczny we współpracy z żandarmerią i krajowymi służbami edukacyjnymi departamentu Haute-Garonne”.

Nauczyciel i dyrektor złożyli na malucha oficjalne skargi. Przybyły na miejsce interwencyjny zespół pedagogiczny zajął się pracą z pozostałymi dziećmi i personelem. Kuratorium uspokaja, że „by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim krajowe służby oświatowe podjęły odpowiednie kroki”.

Jak na wyczyn jednego gówniarza, to zamieszanie całkiem spore. Szkoła, w której doszło do incydentu nosi imię, Julesa Ferry. To XIX wieczny mason, którego uznaje się za twórcę współczesnej laickiej szkoły we Francji. Przypadek?

Źródło: Le Figaro