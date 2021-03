„500 plus” nie działa. Gigantyczne koszty i marne efekty

Jak podaje portal money.pl narodziny jednego dziecka więcej, niż przed wprowadzeniem programu „500 plus”, kosztowały podatników niemal 1,4 miliona złotych.

Program „500 plus” był jednym ze sztandarowych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości, który zapewnił partii zwycięstwo w wyborach parlamentarnych 2015 roku. Na początku faktycznie liczba urodzeń zaczęła wzrastać, jednak szybko się to zmieniło, a dziś statystyki są nieubłagane.

Według szacunków koszt programu to obecnie ok. 140-145 miliardów złotych, które najpierw zostały zebrane od polskich rodzin w podatkach, a następnie – po opłaceniu kosztów biurokracji – do nich wróciły.

W ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania programu efekt był nawet lepszy od zakładanego przez rząd – urodziło się aż o 85 tysięcy dzieci więcej niż w poprzednich latach. To oczywiście zapewne efekt nałożenia się wielu czynników.

W kolejnych latach liczba nowych urodzeń zaczęła spadać i po pięciu latach od wprowadzenia „500 plus” ledwo przekroczono 100 tysięcy dodatkowych urodzeń. Celem rządu było doprowadzenie do 278 tysięcy dodatkowych narodzin w ciągu dziesięciu lat. Jak zatem widać perspektywy dla osiągnięcia tego celu są dość marne.

– W 2016 roku urodziło się 382,3 tys. dzieci, w 2017 – ponad 401 tys., a w 2018 – 388 tys. Później liczba ta zaczęła spadać. Do 375 tys. w 2019 i ledwie 355 tys. w 2020 roku – przytacza portal money.pl.

Dane z rozpoczętego już 2021 roku pokazują, że czekają nas dalsze spadki i nie można się temu dziwić. Wobec chaotycznego lockdownu i niepewnych decyzji rządowych ludzie mniej chętnie decydują się na posiadanie dzieci.

100 tysięcy dzieci więcej – optymistycznie dla rządzących zakładając, że każde urodzenie można przypisać programowi „500 plus” – oznacza i tak, że każde narodziny kosztowały nas ok. 1,4 miliona złotych (przy szacowanym koszcie 140 tysięcy złotych).

„Sami państwo przyznają…”

Wszystko przewidział, już przy wdrażaniu tego programu Śp. dr Rafał Wójcikowski, który z mównicy sejmowej skrytykował ów program. Sam jednak zdaje się nie przewidział skali nieefektywności rozdawnictwa pieniędzy przez rząd.

Wójcikowski już przy wdrażaniu tego programu w życie informował z mównicy sejmowej, że jego wprowadzenie jest nieracjonalne i nie spowoduje oczekiwanego wzrostu urodzeń. Przyniesie za to koszt 800 tysięcy złotych na każde nowonarodzone dziecko.

– Sami państwo przyznają, że w ciągu roku urodzi się góra 30 tys. dzieci więcej. Co to oznacza? Że z 380 tys. urodzeń wzrośnie nam liczba do 410 tys. rocznie. Wskaźnik dzietności z 1,3 do maksymalnie 1,5. Czy to uchroni Polskę przed apokalipsą demograficzną? Sami się państwo przyznają, że nie – mówił Wójcikowski.