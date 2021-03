Francuska minister kultury na kuracji tlenowej

Bachelot trafiła do szpitala w regionie paryskim w środę 24 marca. Pozytywny wynik testu stwierdzono u niej w sobotę 20 marca.

Jest drugim ministrem francuskiego rządu, który zachorował. Wcześniej hospitalizowano ministra pracy 59-letnią Élisabeth Borne. Ta już wyzdrowiała i wyszła ze szpitala w środę.

Roselyne Bachelot otrzymała pierwszą dawkę szczepionki 17 marca, dwa dni przed informacją o tym, że jest zarażona. Ministrem jest od lipca 2020 roku. Zastąpiła Francka Riestera, który zresztą rok temu też zachorował na koronawirusa.

Zły duch nad ministerstwem na rue de Valois ?

Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent!

Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée.

Prenez bien soin de vous et de vos proches,

Roselyne

— Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 25, 2021