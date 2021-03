Hiszpańska centroprawica w opałach. Byli premierzy przed sądem

Dwaj byli premierzy Hiszpanii, Mariano Rajoy i José-Maria Aznar w środę 24 marca zeznają w procesie w San Fernando de Henares koło Madrytu. Sprawa dotyczy finansowania i „podwójnej księgowości” Partii Ludowej (PP).

Mariano Rajoy był szefem rządu w latach 2011-2018. José-Maria Aznar w latach 1996-2004. Kierowana przez nich centroprawicowa Partia Ludowa korzystała z niezaksięgowanych oficjalnie darowizn od biznesmenów.

A takie funduszu wypłacano dodatkowe wynagrodzenie aktywistom PP. Głównym świadkiem w tej sprawie jest partyjny skarbnik Luis Barcenas, który do 2009 roku zapisywał wszystkie takie transakcje. To on oskarżył Mariano Rajoya o otrzymywanie pieniędzy „w kopertach” z nielegalnego funduszu.

Były skarbnik twierdzi również, że był bohaterem nielegalnej operacji policyjnej mającej na celu odzyskanie dokumentów z „równoległej księgowości”. Luis Barcenas odsiaduje już karę 29 lat pozbawienia wolności, po procesie o korupcję „Gürtel” z 2018 roku. Być może dlatego tak chętnie dzieli się dodatkową „wiedzą”.

To właśnie dzięki tym oskarżeniom Hiszpania przeżyła polityczne trzęsienie ziemi w Hiszpanii i rząd Mariano Rajoya upadł. Utorowało to drogę do władzy socjalisty Pedro Sancheza. Mariano Rajoy zawsze zaprzeczał, że wiedział o istnieniu tajnego fundusz w PP.

Także José-Maria Aznar zaprzeczył istnieniu jakiejkolwiek równoległej księgowości w PP i uczynił tp jeszcze przed komisją parlamentarną w 2018 roku. Obecny prezes PP Pablo Casado dystansuje się do afery.

