Jaka pogoda na Wielki Tydzień i święta? Może spaść śnieg

W najbliższym czasie pogoda potwierdzi wszelkie porzekadła związane z marcem i kwietniem, jakie od stuleci przekazywane są w naszej kulturze. Aura będzie dość kapryśna, a w oczekiwaniu na święta będziemy balansować między zaawansowaną wiosną a ostatnimi podrygami zimy.

Mróz i opady śniegu będą przeplatały się ze słoneczną aurą i temperaturami 15-20 st. C.

Wielki tydzień rozpocznie się od ocieplenia, po chłodzie jaki będzie nam towarzyszył w niedzielę. Na zachodzie termometry wskażą nawet do 17 st. C. Na północnym-wschodzie i Podhalu będzie jeszcze poniżej 10 st.

Następne dni znów podbiją wartości na słupkach. Wszystko wskazuje na to, że to ostatni dzień marca będzie tym najcieplejszym tego miesiąca. Nad morzem temperatura wzrośnie do 10-13 st. C, w większości kraju do 20 st., a zachodzie nawet 22 st.

Od poniedziałku do środy będzie pogodnie. Tylko miejscami mogą wystąpić opady deszczu.

Aura zacznie się zmieniać od połowy Wielkiego Tygodnia. W czwartek z z północnego zachodu na południowy wschód zacznie przetaczać się front atmosferyczny, który miejscami przyniesie burze i opady deszczu.

Po nim napływać zacznie masa zimniejszego powietrza, a słupki termometrów mocno obniżą swoje wskazania. Nad morzem będzie nawet 6-7 st. C. Natomiast na wschodzi i południu cały czas będzie bardzo ciepło 17-22 st. C.

Niestety, ale końcówka tygodnia, a zarazem początek świąt to zimna pogoda. W nocy mogą pojawić się przymrozki nawet do minus pięciu st. W dzień termometry wskażą od 5 do 10 st., powieje też wiatr. Będą pojawiać się też opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie, zwłaszcza na obszarach wyżej położonych, samego śniegu.

