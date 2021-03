Michał Wiśniewski sprezentował synowi super brykę. „Czarna Strzała” jest jedyna w swoim rodzaju

W ostatnim czasie młody Wiśniewski już za drugim podejściem zdał egzamin na prawo jazdy. Jak na kochającego i szczodrego ojca przystało, Michał zafundował synowi pierwszy samochód.

Naprawdę aż wierzyć się nie chce, że Wiśniewski zdecydował się na taki gest. Znając rozmach piosenkarza, można się było spodziewać, że samochód dla syna będzie zapierał dech. Czy tak się faktycznie stało?

„Xavier zdał prawko tuż po Fabienne (kobiety górą!) i odziedziczył 16-letnią Mazdę 3 zwaną „Czarną Strzałą” na „boskich” częstochowskich numerach. Wypucowany samochód otrzymał nowe kołpaki za 49 zeta i nową „gałkę” skrzyni biegów. Podrasowanie zdjęcia filtrem „NewYork” i wygląda jakby kupił nowy w salonie a to tylko postój przed drogerią” – cytuje Wiśniewskiego portal „Pudelek”.

Ciekawe czy Junior powiela entuzjazm swego znanego ojca. Czy posadzenie własnego dziecka w tak leciwym aucie jest faktycznie właściwe?

Z bezpieczeństwem nie ma to wiele wspólnego z pewnością. Oczywiście warto zachować zdrowy rozsądek i znaleźć umiar ale czy szesnastoletni samochód prowadzony przez świeżo upieczonego kierowcę nie będzie dodatkowym zagrożeniem?

Miejmy nadzieję, że Xavier nie pójdzie w ślady swojego taty i nie zakończy przygody z tą super bryką jak Michał wiele lat temu ze swoją.

„Mój pierwszy samochód to była ledwo trzymająca się kupy Skoda 100. Nomen omen – czerwona. Niestety wpuściłem za kółko kolegę, który na pierwszym skrzyżowaniu wjechał na czerwonym świetle i samochód poszedł do kasacji , ale na szczęście nikomu nic się nie stało” – czytamy w dalszej części artykułu.

Cóż, jedyne co pozostaje to życzyć młodemu kierowcy rozwagi i tego, by rozsądek wziął górę nad młodzieńczą fantazją.