Niewiarygodny przełom w technologii! To cudo nigdy nie pęknie

Firma Smart postanowiła wyjść na przeciw oczekiwaniom aktywnych klientów i wykorzystując doświadczenie NASA, stworzyć akcesorium, które nie ma szans na przebicie.

Mowa oczywiście o oponie rowerowej. Jak się możemy dowiedzieć z artykułu z „technogadzet.pl”, takie opony są wykorzystywane do produkcji łazików kosmicznych.

„Firma SMART wykorzystała bowiem technologię opracowaną przez NASA do celów kosmicznej eksploracji, by stworzyć nową oponę do roweru o nazwie METL. Inżynierowie amerykańskiej agencji kosmicznej stworzyli ją na potrzeby łazików księżycowych oraz marsjańskich, by zapewnić im większą odporność na uszkodzenia” – czytamy.

Podobno nie dość, że opona ta nie ulega przebiciu, gdyż jest zbudowana w całości ze specjalnych sprężyn, ma również fantastyczne właściwości amortyzacyjne.

„Dzięki zastosowaniu technologii SMA opona powraca do naturalnego kształtu na poziomie molekularnym. Oznacza to, że stop może się deformować aby zaadaptować do trudnego terenu oraz przeszkód. Ale później powraca do pierwotnego kształtu, nie tracąc z czasem swej strukturalnej integralności” – dowiadujemy się z dalszej części artykułu.

W przyszłym roku niezawodne opony maja trafić na rynek na razie dedykowane do rowerów. Firma SMART planuje jednak tę fantastyczna technologię wykorzystać również do konstrukcji opon samochodowych.