Policja rzuci więcej sił do walki z koronawirusem. „Będzie represja z naszej strony i to zdecydowana”

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zapowiedział, że podległa mu instytucja będzie sięgać „po wszelkie dostępne prawem środki”, by karać osoby nieprzestrzegające obostrzeń.

Szymczyk uważa, że ogromną rolę w całym procesie walki z ogłoszoną pandemią koronawirusa odgrywa polska policja.

– W tej chwili wszyscy policjanci kierowani do służby na ulice polskich miast, wsi, naszych osiedli. Jako jeden z priorytetów mają stawiane zadania kontroli przestrzegania wprowadzonych obostrzeń – podkreślił.

– Niech przykładem będzie to, że systematycznie każdego dnia zwiększamy ilość policjantów kierowanych do służby na naszych ulicach. Każdego dnia to jest już ponad 20 tys. funkcjonariuszy polskiej policji, którzy w sposób absolutnie priorytetowy będą traktować przestrzeganie tych obowiązujących obostrzeń – wyjawił.

Ściganie osób bez maseczek

Przekazał też dane dotyczące obowiązku noszenia maseczek.

„Średnia dobowa na przestrzeni ostatnich tygodni to było około 2,5 tys. osób, które były rozliczane za brak maseczek, czy wcześniej obowiązku zasłaniania ust i nosa. Dzisiaj to jest blisko 9 tys. za minioną dobę. Za poprzednią było to 6 tys.” – tłumaczył.

„To pokazuje, że policjanci w sposób odpowiedzialny podchodzą do realizacji tych obowiązków” – uważa Szymczyk.

Zapowiedział także, że przestrzeganie obostrzeń w najbliższych dniach i tygodniach będą jednym z priorytetów każdej służby, każdego funkcjonariusza polskiej policji.

„Chcę zdecydowanie podkreślić, że nie o wyścig danych statystycznych tutaj chodzi. Nie chodzi o ilość mandatów, wniosków o ukaranie do sądu czy wniosków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nałożenie kar administracyjnych. Absolutnie nie. Bylibyśmy niezwykle zadowoleni, gdyby powodów do tego nie było. Gdyby ta część społeczeństwa, bo to trzeba podkreślić, że absolutna większość naszych obywateli stosuje się do obostrzeń” – powiedział.

„Niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają. I to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana. Będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać, bo tylko w ten sposób możemy wesprzeć tych, którzy dzisiaj są w tragicznej sytuacji jeśli chodzi o stan zdrowia. Tych którzy są tak obciążeni pracą. Mówię tutaj o osobach medycznych w naszym kraju” – zapowiedział.

„Wierzę głęboko w to, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie się zmobilizować i tych obostrzeń wszystkich przestrzegać” – dodał szef polskiej policji.