Tak ZUS gnębi upadających przedsiębiorców. „Ma pan majątek, proszę go sprzedać i zapłacić”

Przedsiębiorcy chcą umorzenia składek ZUS. Lepiej dla nich, aby nie mieli nic.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców udzielił wywiadu Money.pl. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat umarzania składek ZUS.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z rozbrajającą szczerością powiedział jak działają urzędnicy ZUS. Sytuacja jest o tyle zabawna, że Abramowicz to wieloletni poseł PiS, który dzięki poparciu tej formacji został wybrany na aktualne stanowisko.

Abramowicz wskazał, że w ubiegając się o umorzenie składek ZUS… lepiej nic nie mieć. Gdy przedsiębiorca składa wniosek o umorzenie składek ZUS, zakład bada bowiem jego sytuację ekonomiczną.

„Przedsiębiorca składa dziesiątki załączników, co on ma jako Jan Kowalski i jeśli coś ma, np. ma mieszkanie, dom, samochód, to ZUS mówi: ma pan majątek, proszę go sprzedać i zapłacić. A ten, który przehulał, np. lubił chodzić do kasyn, nie ma nic, dostaje umorzenie” – wypalił były poseł PiS.

Okazuje się zatem, że lepiej jest przehulać wszystko (albo ukryć majątek) i wówczas ubiegać się o umorzenie składek. Pozostaje tylko wprowadzić Menelowe Plus, o którym mówił były europoseł KNP Stanisław Żółtek, i PiS zacementuje swój żelazny elektorat.

Źródło: Money.pl