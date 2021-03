Winnicki: System, w którym państwo centralnie zarządza wszystkim z góry do dołu, jest niemożliwy do utrzymania

Polityk Konfederacji Robert Winnicki skomentował kondycję polskiej służby zdrowia. Jak podkreślał, „od ponad roku obserwujemy systemową zapaść ochrony zdrowia”.

– Cały czas mamy do czynienia z sytuacją, w której system ochrony zdrowia nie działa dobrze. System NFZ, wprowadzony jeszcze za czasów SLD, nie daje gwarancji wyleczenia – wskazywał na antenie Polskiego Radia 24.

Zdaniem Winnickiego, kolejnym problemem polskiego systemu służby zdrowia jest centralizacja. – System, w którym państwo centralnie zarządza wszystkim z góry do dołu, przy takiej złożoności systemu i kosztach, jakie on generuje, jest niemożliwy do utrzymania – ocenił polityk Konfederacji.

Poseł nawiązał również do „kryzysu szczepionkowego” w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają ich zbyt mało do wyszczepienia swoich populacji. Komisja Europejska nie zdołała bowiem stworzyć skutecznego mechanizmu pozyskiwania i dystrybucji specyfików przeciwko COVID-19.

Polityk Konfederacji wskazywał, że Polska powinna w jak największym zakresie starać się uniezależnić od decyzji eurokratów. – Unia Europejska to kolejny biurokratyczny mechanizm, który nie potrafi zareagować w sytuacjach krytycznych. Polska nie powinna zdawać się na EMA, jeśli chodzi o badanie i dopuszczanie do użytku szczepionek na COVID-19 – skwitował.

– Jeśli pozwolimy, by wszystkie polskie firmy farmaceutyczne padły i oprzemy się wyłącznie na imporcie, to znajdziemy się w bardzo złym miejscu, bo kryzysy nadchodzą niespodziewanie. Żyjemy w bardzo niespokojnym świecie – dodał Robert Winnicki.

Źródło: Polskie Radio 24