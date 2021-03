Czy „ustawa maseczkowa” cały czas obowiązuje? Odpowiadamy naszemu czytelnikowi

Nasz czytelnik zadał pytanie dotyczące obowiązku zasłaniania nosa i ust. W tym momencie istnieje taki nakaz na podstawie ustawy z października ubiegłego roku, uaktualnianej kolejnymi rozporządzeniami.

„Ja mam pytanie odnośnie ‚ustawy maseczkowej’, bo niby ustawa jest, ale odnośnie kagańców pisze tak: Dz. U. Poz. 367 §25.1.: ‚Do dnia 14 marca 2021r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa” – czyli jak mamy koniec marca, to ustawa już nie obowiązuje?” – zapytał.

Było to rozporządzenie, które zostało przedłużone kolejnym, będące aktualnym aktem.

„W ustawie z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 dodano przepis, który pozwoli nakładać obowiązki na osoby zdrowe – w tym właśnie obowiązek noszenia maseczki” – przypomina portal prawo.pl.

Od 29 listopada 2020 roku, czy czyli od dnia wejścia wżycie nowelizacji, niezakrywanie nosa i ust jest więc wykroczeniem karanym grzywną. „Zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, kto nie stosuje się do przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych – tu osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł” – czytamy.

Jednak część prawników uważa, że ta kwestia cały czas nie została rozwiązana klarownie, ponieważ sam nakaz zasłaniania nosa i ust powinien być ujęty w ustawie.

Źródła: Nczas.com, prawo.pl