Niedzielski: Nie wykluczamy wprowadzenia kar za zagraniczny wyjazd

Minister Zdrowia Adam Niedzielski, podczas konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, zapowiedział, iż rząd nie wyklucza wprowadzenia kar za zagraniczny wyjazd wraz z rozwojem epidemii w Polsce. Takie rozwiązanie nie jest jednak rozważane na obecnym etapie.

– W tej chwili nie rozmawiamy, ani nie dyskutujemy o takim rozwiązaniu, ale ono absolutnie nie jest wykluczone. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej – odpowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na pytanie o to, czy Polska – wzorem m.in. Wielkiej Brytanii – planuje wprowadzenie kar za zagraniczny wyjazd.

– Straż Graniczna i sanepid, jeśli chodzi o osoby wjeżdżające do Polski pilnują skierowania na kwarantannę, o ile odbywa się to transportem zbiorowym, chyba że dotyczy to południowej granicy, bo przypominam, że tam też obowiązują ograniczenia związane z przejazdem transportem własnym – dodał szef resortu zdrowia.

Przy okazji minister zaapelował do sumień ludzkich, by przyjąć „postawę solidarności i fair play”. Sam zagraniczny wyjazd nazwał „głęboko ryzykownym”.

– Uważam, że jest to też w pewnym sensie niestosowne wobec tej części społeczeństwa, która bierze się na siebie ciężar walki z Covidem – stwierdził Niedzielski.

Do słów ministra zdrowia odniósł się na Twitterze Łukasz Warzecha. – Przy mojej jak najgorszej opinii o panu Niedzielskim muszę przyznać, że to jest jednak nowy poziom kretynizmu. I jeszcze jakiś czas temu pomyślałbym, że to fejk – napisał publicysta.

Źródło: gazetaprawna.pl/Twitter