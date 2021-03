Poseł z klubu PiS uderza w swój rząd. Sośnierz wskazuje, że 400 zgonów dziennie to wina państwa

Andrzej Sośnierz znowu uderzył w rząd PiS. Poseł koalicyjnego Porozumienia wskazał, że gigantyczna liczba zgonów to skutek złego działania państwa.

Poseł Andrzej Sośnierz kolejny raz testuje cierpliwość rządu PiS. Poseł tego klubu (a formalnie koalicyjnego Porozumienia) wypowiedział się na temat wysokiej liczby zgonów.

Były szef NFZ wskazał, że wyniki nie musiały być tak złe. Zapytany, czy 400 zgonów dziennie to skutek złego działania państwa, polityk Zjednoczonej Prawicy odpowiedział, że „niestety tak”.

„Od początku założyliśmy, że przed epidemią będziemy się bronić, więc duży ciężar działań jest przerzucony na społeczeństwo, które ma ograniczoną możliwość organizacji systemu” – stwierdził poseł.

Sośnierz senior podkreślił, że od samego początku nie zapanowano nad wyłuskiwaniem osób zakażonych, osób po kontakcie z osobą zakażoną.

„Nie przygotowaliśmy bazy laboratoryjnej – ja to powtarzam do znudzenia. Pod koniec roku przywieźliśmy duży transport wirusa z Wielkiej Brytanii, aż się prosiło, żeby całą grupę wracających do Polski na święta przetestować i nie dopuścić do tego, żeby wariantu brytyjskiego było jeszcze więcej. Dalej, testujemy tylko objawowych. No i nie powołaliśmy pełnomocnika rządu, generała do walki z epidemią” – zauważył poseł.

Sośnierz jest zdania, że jako społeczeństwo „oswoiliśmy się z dramatycznymi wynikami, które np. w czwartek mówiły o ponad 34 tysiącach zakażonych i ponad 500 zgonach”.

„Przyjmujemy, że tak musi być. A mogło być inaczej. Kilkadziesiąt zgonów to jest wynik osiągalny także w kraju niewyspiarskim jak Polska” – podkreślił.

„Znieczuliliśmy się na wszystko, co się dzieje. Przez skuteczną propagandę, że inni też mają źle, wydaje się nam, że tak jest wszędzie. Trzecia fala przebiega u nas najgorzej na świecie, przyjmujemy to ze spokojem. Przegoniliśmy Szwecję, gonimy Brazylię pod względem liczby zgonów na milion mieszkańców” – dodał lekarz.

Źródło: TOK FM / NaTemat