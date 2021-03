Zamach na katolików w Niedzielę Palmową. Wstrząsające nagranie z Indonezji [FOTO/VIDEO]

Na nagraniu z komórki, uzyskanym przez agencję Associated Press, widać części ciała rozrzucone obok płonącego motocykla przy bramie Katedry Najświętszego Serca Jezusa w Makasar, stolicy prowincji Celebes Południowy.

Ksiądz Wilhelmus Tulak, który odprawiał mszę, gdy bomba eksplodowała ok. godz. 10.30 czasu lokalnego, powiedział dziennikarzom, że głośny huk nastąpił tuż po zakończeniu nabożeństwa.

Tulak powiedział, że ochrona kościoła zauważyła dwóch motocyklistów, którzy chcieli wjechać na teren świątyni.

Jeden z nich zdetonował ładunki wybuchowe i zginął w pobliżu bramy po konfrontacji ze strażnikami. Ksiądz przekazał, że atak nie spowodował żadnych ofiar wśród wiernych.

tw // bomb attack, explode

–

–

–

this is what happened with gereja katedral makassar. oh my god this is not one or two times happened in indonesia. i’m so crying :)pic.twitter.com/dKaIjTwsYA

— ustadz jamal evans (@rogersdrysdale) March 28, 2021