Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury na rządowych „jeźdźców apokalipsy”. „Zaaresztować łobuzów” [VIDEO]

Politycy Konfederacji poinformowali, że ugrupowanie składa zawiadomienie do prokuratury na Mateusza Morawieckiego, Łukasza Szumowskiego, Adama Niedzielskiego i Michała Dworczyka. Chodzi o szkody, jakie swoim działaniem wyrządzili Polakom w ciągu ostatniego roku bezprawnego locdownu.

– Lockdown, który trwa, związany właściwie z politycznymi decyzjami, trzeba sobie jasno podsumować. Powiedzieć, że to, co było zapowiedziane na 14 dni w marcu zeszłego roku, trwa już ponad rok i nie widać końca tego. W czasie tego trwającego zamknięcia społeczeństwa na bazie politycznych decyzji już usłyszeliśmy od premiera, że wygraliśmy z koronawirusem, dlatego że trzeba było przeprowadzić wybory i wybrać tego jedynego właściwego prezydenta z tej jedynej właściwej partii. Usłyszeliśmy od ministra zdrowia, że te wszystkie maseczki nie działają, a później ten sam minister wprowadzał przymus tych maseczek – przypominał Artur Dziambor.

– Usłyszeliśmy od premiera i od następnego ministra zdrowia, że kolejne lockdowny nie będą tak ciężkie, nie będą tak długotrwałe. Tymczasem została całkowicie zniszczona polska edukacja, obnażone zostały błędy i problemy, jakie ma system ochrony zdrowia, upada polska gospodarka. Mimo wielkiego samozadowolenia rządzących cały czas dostajemy informacje o upadających setkach, tysiącach firm, o bankructwach, o dramatach ludzkich, które są w tym momencie przeżywane przez tych, którym rząd zabronił na prawotwórczych konferencjach prasowych, rozporządzeniami, pracować.

Michał Urbaniak podkreślał natomiast, że w 2020 roku zmarło o 37 tys. więcej ludzi w porównaniu do poprzednich lat – na choroby niecovidowe.

– To jest realny problem. Zapaść służby zdrowia nie tylko w kwestii koronawirusa, ale też diagnostyki czy leczenia innych chorób – dodał.

– Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ludzie rządzący nami wyrządzają szkodę i jednocześnie działają bezprawnie, czyli są dwa znamiona przestępstwa – mówił Dobromir Sośnierz.

– Domagamy się, aby ludzie, którzy odpowiadają za wyrządzenie tej ogromnej szkody gospodarce, Polakom, obywatelom polskim za to odpowiedzieli. Zwłaszcza, że ich obietnice pozostały bez pokrycia – dodał. Jak podkreślał polityk Konfederacji, rządzący obiecywali, że uratują życie Polaków. Tymczasem zgonów było więcej niż w innych państwach.

– Wnioski praktyczne, operacyjne – zawiadomienia. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czy raczej licznych przestępstw, które z uwagi na swój rozmiar, jak sądzę, niejeden prawnik będzie skłonny traktować jako zbrodnię. Zbrodnicze zamachy na zdrowie, życie i mienie Polaków – mówił Grzegorz Braun.

– Na kogo donosimy? Morawiecki, Niedzielski, Szumowski, Dworczyk. Czterech jeźdźców apokalipsy anno domini 2021. To są przestępcy. To nie są żarty. To są ludzie , którzy przyprawili o straty, uszczerbek na zdrowiu, majętności, życiu naród polski – dodał.

Jak mówił, „posłowie Konfederacji zawiadamiają Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście o możliwości popełnienia tych przestępstw na ogromną skalę o skutkach trudnych przez nas do wymierzenia, ale mamy nadzieję, że teraz zaraz, jeszcze od dzisiejszego popołudnia zajmie się tym właściwy organ, czyli prokuratura”.

Dziennikarka TVP Info pytała, jakich rezultatów oczekuje Konfederacja.

– Szanowna pani redaktor reprezentująca TVP Dezinfo, jakich oczekujemy kroków? Takich jak zawsze. Zaaresztować łobuzów, zatrzymać do wyjaśnienia, skonfrontować, zaoferować jednemu czy drugiemu rolę świadka koronnego, żeby się koronkowo sypali wzajemnie, a potem posadzić na ławie oskarżonych i przykładnie osądzić. A potem mam nadzieję, że do końca swojego nędznego życia nie wyjdą z Białołęki – odparł Grzegorz Braun.