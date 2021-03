Sklepy RTV EURO AGD pozostają otwarte. „Jesteśmy sklepem spożywczym”

Część sklepów RTV EURO AGD pozostaje otwarta mimo rządowych obostrzeń. O sprawie poinformowała jedna z użytkowniczek popularnego serwisu Wykop.pl, a oświadczenie w sprawie wydali przedstawiciele Euro-net, właściciela sieci sklepów.

W serwisie wykop.pl pojawiła się relacja użytkownika o nicku „auerelia-karolska”. Opisuje ona – z pełnym oburzeniem – sytuację, która miała miejsce w Pabianicach, gdzie w galerii handlowej zastała otwarty sklep sieci RTV EURO AGD.

Użytkowniczka serwisu postanowiła zaczerpnąć wiedzy u źródła i udała się do sklepu, by zapytać jak to możliwe, że ten jest otwarty. – A facet mi, ze oni są teraz też sklepem spożywczym – opisuje.

– Rozglądam się telewizory migają, telefony brzęczą. Mówię Panie jaka spożywka? A on pokazuje mi palcem, a tam stoją z kawą stojaki, wiecie góra takich kapsułek do kawy po złociszu i opakowania po kilo, a tam to my proszę Panią proszek do prania sprzedajemy – relacjonuje.

Oświadczenie Euro-net

O komentarz do sprawy właściciela sieci sklepów poprosił serwis komputerswiat.pl. Z treści oświadczenia dowiadujemy się, że „wszystkie sklepy sieci działają zgodnie z obowiązującymi przepisami”, a sposoby na działanie są różne.

Niektóre ze sklepów po prostu nie zostały objęte rozporządzeniem ze względu na to, że ich powierzchnia jest mniejsza niż 2 tys. m2. Jednak część sklepów działa ze względu na to, że mają „tak zbudowaną strukturę oferty dla naszych klientów, aby była ona zgodna z obowiązującym rozporządzeniem”.

– (…) dozwolony jest handel detaliczny środkami czystości i środkami chemicznymi związanymi z eksploatacją i utrzymaniem asortymentu AGD, sprzedaż wyrobów medycznych, które w naszym przypadku obejmują m.in. takie produkty, jak termometry, ciśnieniomierze, pulsoksymetry – czytamy w oświadczeniu.

Ponadto, oczywiście również zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w sklepach Euro RTV AGD „świadczone są również usługi logistyczne (…) usługi bankowe (…) oraz prowadzimy sprzedaż usług ubezpieczeniowych”.

– W przypadku ukształtowania struktury w sposób, jak opisany powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie ograniczeń w związku ze stanem epidemii – podkreślono, a jako przykład podano wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze „oferujące do sprzedaży także sprzęt RTV czy AGD”.

