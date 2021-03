Stanisław Michalkiewicz: Przesłanie na Wielkanoc [VIDEO]

Zbliżająca się Wielkanoc będzie inna od poprzednich. Jednak Stanisław Michalkiewicz nie traci poczucia humoru.

Rząd PiS zaapelował do Polaków, aby spędzali Wielkanoc jedynie w gronie najbliższej rodziny. Minister zdrowia Adam Niedzielski chce również, aby Polacy unikali wyjazdów i dużych spotkań rodzinnych w święta.

O tym jak będzie wyglądać tegoroczna Wielkanoc i o czym należy pamiętać w programie Tomasz Sommer Extra opowiedział Stanisław Michalkiewicz. Ceniony publicysta nie krył rozbawienia donosicielami, którzy sprawdzają liczbę wiernych w świątyniach.

Przypomnijmy: od soboty w kościołach nie może być więcej wiernych niż jeden na 20 metrów kw. Natomiast w sieci zaczęły pojawiać się nagrania, na których „usłużni obywatele” pokazywali, że katolicy łamią ten limit.

„Ormowców się narobiło mnóstwo. Przewidziałem, że nie tylko wierni będą wchodzić do kościołów, ale i niewierni też, i tych niewiernych może być więcej niż wiernych” – wskazał publicysta.

„Święta Wielkanocne, w drugi dzień świąt czyta się ewangelię św. Mateusza. Jak Chrystus zmartwychwstał to żołnierze, którzy byli wyznaczeni do pilnowania grobu, przyszli do arcykapłanów zameldować co się stało. Jako zdyscyplinowani żołnierze o tym zameldowali. Z ewangelii wynika, że ci arcykapłani odbyli naradę, bo o ile przed egzekucją mogli go uważać za wariata i uzurpatora, to po tym meldunku wiedzieli, że się pomylili. Dali żołnierzom sporo pieniędzy, żeby zaczęli opowiadać, że przysnęli, a uczniowie ukradli ciało, a gdyby sprawa dotarła do naczelnika, to oni ich ocalą” – przypomniał publicysta.

Zdaniem Michalkiewicza ten fragment ewangelii powinien być przestrogą dla Chrześcijan, że cały Judaizm jest oparty na przekręcie.

Źródło: Tomasz Sommer Extra.