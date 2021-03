Egurrola ostro o uczestnikach „Dance, Dance, Dance”. Fani programu oburzeni zachwianiem jurora

Augustin Egurrola to jeden z najpopularniejszych jurorów tanecznych. Mężczyzna ma na swoim koncie wiele programów o tematyce tańca. Obecnie zasiada w jury „Dance, Dance, Dance” i nie szczędzi uczestnikom komentarzy.

Po ostatnich odcinkach w internecie aż zawrzało. Widzowie programu byli bowiem wyraźnie zniesmaczeni ostrymi i krytycznymi komentarzami wobec uczestników, na jakie decydował się Augustin Egurrola.

Zarzucili mężczyźnie bowiem, że amatorów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z tańcem przede wszystkim w celu dobrej zabawy, ocenia zdecydowanie zbyt surowo.

Wieloletni tancerz i choreograf nie mógł przejść obok tego obojętnie. W rozmowie z „Party” skomentował sprawę.

„Jestem jurorem merytorycznym i będę nim do końca programu. Telewidzowie i fani oczekują profesjonalnej oceny tego, co jest naprawdę dobre, a co nie. Chcą skonfrontować swoje opinie z tym, co sądzą jurorzy (…). Taniec jest sztuką, którą doskonali się latami. Do mistrzostwa nie dochodzi się w ciągu tygodnia. Mistrzem człowiek się nie rodzi, lecz się nim staje” – wyznał Augustin Egurrola.