Najsłynniejszy lewicowy filozof XX wieku gwałcił małych chłopców? Jest autorytetem dla ruchów LGBT, BLM i innych

Waldemar Krysiak, znany szerzej jako „Prawicowy Gej” lub „Gej Przeciwko Światu”, pisze dla tysol.pl o doniesieniach według których Paul-Michel Foucault był pedofilem-gwałcicielem. Foucault to autorytet takich lewicowych ruchów, jak BLM, LGBT, czy feminizm czwartej fali.

„Żaden z postępaków zdaje się nie przejmować, że podwaliny pod jego „teorie naukowe” mogły pochodzić z umysłu, dla którego dzieci były przedmiotami do kupienia i obiektami seksualnymi” – pisze w swoim tekście Krysiak.

Dalej „Gej Przeciwko Światu” zastanawia się, co trzeba zrobić, by zostać idolem lewicy. Przyglądając się m.in. sprawie George’a Floyda, autor dochodzi do wniosku, że lewicę ciągnie do jednostek przejawiających zachowania patologiczne.

No, ale co do tego wszystkiego ma Paul-Michel Foucault – francuski filozof, historyk i socjolog, którym nie ekscytują się jedynie „julki” na Twitterze, ale uczy się o nim i o jego działach na studiach politologicznych, socjologicznych, gender studies itd.? Otóż okazuje się, że Foucault bliżej do typowych lewicowych degeneratów, niż wszyscy mogliby sądzić.

BDSM, pedofilia, samookaleczanie

„Problemy z Foucault zaczęły się jednak już we wczesnym dzieciństwie, gdy – podobno z nienawiści do własnego ojca – młody Michel zaczął okaleczać swoje własne ciało. Zadawanie ran pozostało jego życiową pasją – Foucault kochał bowiem, już jako dorosły mężczyzna, praktyki sado-masochistyczne. Aktywny we francuskiej scenie BDSM, stały bywalec ekstremalnych gej-klubów, Foucault uwielbiał poza tym zmieniać swoich partnerów seksualnych. Trwałe związki był w stanie budować jedynie z ludźmi, którzy podzielali jego fascynację przemocą. W przeciwieństwie jednak do większości ludzi Foucault nie potrzebował zgody dorosłego partnera, by swój fetysz wprowadzać w życie…” – charakteryzuje zdegenerowanego lewicowego myśliciela Krysiak.

Uwielbiany dziś marksista miał latać do Tunezji, gdzie płacił małym chłopcom (8-10 lat) za usługi seksualne. Gwałty miały się odbywać… na cmentarzu.

Jeszcze za życia chciał legalizacji pedofilii

Czy to powinien być szok dla wielbicieli Foucault? Nie, bo filozof jeszcze za życia działał w organizacjach domagających się legalizacji pedofilskich stosunków z dziećmi. Twierdził, że „twierdzenie, że dzieci nie są w stanie wyrazić zgody na seks, obraża… same dzieci. Seks z nimi nie jest niemoralny, jeżeli mają na niego ochotę”.

Z kolei sprawa pedofilskiej aktywności filozofa nie jest żadną teorią spiskową – pisze o niej nawet New York Times. Przyjaciele Foucault z tamtych lat, dziś chylący się nad grobem starcy, wyznają, że żałują iż nie mówili o tym wcześniej. Nowe światło na sprawę filozofa-zboczeńca rzuca wywiad z Guyem Sormanem.

„Czytając wywiad z Sormanem byłem zszokowany. I jednocześnie nie byłem. Czy to dziwne, że mężczyzna, który spłodził ruchy queerowe, miał nierówno pod sufitem i nie respektował żadnych granic, nawet tych chroniących dzieci?” – pisze „Gej Przeciwko Światu”.

Lewica nie widzi problemu

A jak na te rewelacje reagują lewicowcy? Otóż… nijak. Pod wywiadem aktywiści z tęczą ozdabiającą zdjęcie profilowe bronią swojego idola.

„To w żadnym wypadku nie umniejsza jego teoriom!”, „Trzeba umieć oddzielić naukowca od jego seksualności!”, „Ja nadal jestem fanem jego teorii!” – takimi komentarzami lewicowcy zasypują Internet.

Przypomnijmy, że Foucault nie zajmował się stricte polityką, ale właśnie socjologią, podejściem do przemocy, zachowaniem ludzkim. Dzisiejsze ruchy LGBT, feministyczne czy np. Black Lives Matters, w dużej mierze opierają swoje programy (dot. nawet seksualizacji dzieci, czy rozwiązywania konfliktów) na dziełach kochającego przemoc pedofila. Faucault potrafił swoje wypaczone pomysły przedstawiać tak, by wydawały się racjonalne i atrakcyjne – tego dzisiejsze lewica również się od niego nauczyła.

Źródło: tysol.pl