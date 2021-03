Proces o zabójstwo George’a Floyda zaczyna się od presji na sąd

Jego proces rozpoczął się w poniedziałek 29 marca w Minneapolis. Zaczął się od swoistej manifestacji adwokata rodziny Floydów Bena Crumpa, założyciela National Action Network, pastora Ala Sharptona oraz brata George’a Floyda, którzy uklęknęli przed gmachem sądu w Minneapolis. Towarzyszyła im rodzina i aktywiści BLM.

Ta cześć oskarżenia już wyrok wydała. Policjant Derek Chauvin jest oskarżony o morderstwo, chociaż przyczyna zgonu Floyda to nie tylko podduszenie, ale i efekt substancji, które wcześniej zażywał oraz choroba serca.

W tym przypadku mniej liczą się jednak fakty, a główną rolę gra kolor skóry ofiary, której śmierć zapoczątkowała wielki ruch politycznym Black Lives Matter. Można sobie tyko wyobrazić, co działoby się na ulicach amerykańskich miast, gdyby Chauvina np. uniewinniono?

Przy tej rozprawie sędziów przysięgłych czeka wyjątkowa praca i odpowiedzialność. Zresztą wybieranie 12-osobowej ławy trwało 11 dni. Zasiądzie na niej 4 Afroamerykanów i 2 Matysów. Rozmaici aktywiści BLM już jednak mówią, że samo skazanie Chauvina to „za mało”. Chętnie zlikwidowaliby całą policję…

George Floyd's family and their attorneys knelt at the courthouse for 8 minutes 46 seconds to mark his death ahead of the start of Derek Chauvin's trial https://t.co/S4k0NHznLD pic.twitter.com/Aeuf9TfVVU

Attorney Justin Miller: "George Floyd is not on trial. This is the trial of Derek Chauvin, and it should be referred to that way." pic.twitter.com/5GAME78A9U

— CBS News (@CBSNews) March 29, 2021