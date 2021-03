W wieku 100 lat zmarł były więzień polityczny jezuita o. František Pevný

29 marca zmarł były więzień polityczny, jezuita František Pevný. 16 lutego 2021 roku ukończył 100 lat. Informację podał biskup Brna i czeska prowincja jezuitów. To niezwykły kapłan. W 1949 r. skazano go na 12 lat więzienia za rozprowadzanie ulotek antykomunistycznych.

Po apelacji wyrok podwyższono do lat 14. Kapłana wysłano na roboty do obozu w Jáchymovie. Później przebywał w więzieniach w Borach, Mírovie, Valdicach i Leopoldowie. Jeszcze w więzieniu wstąpił do zakonu jezuitów i 31 grudnia 1958 roku. Tam też złożył pierwsze śluby zakonne.

Zwolniono go dopiero w 1960 roku. W tak zwanym okresie „normalizacji” po inwazji sowieckiej w sierpniu 1968 r., pozwolono mu pracować od 1970 roku w parafii Vítkov na Opawie.

Do zakonu jezuitów powrócił dopiero po aksamitnej rewolucji i odnowieniu życia zakonnego w Czechach, po 1989 roku. Był aktywnym kapłanem niemal do końca życia.

František Pevný zostanie pochowany 31 marca w kościele Wniebowzięcia Marii Panny w Brnie. Spocznie obok innego niedawno zmarłego jezuity, byłego sygnatariusza Karty 77, o. Františka Lízny.

RIP