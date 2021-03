Będą szczepić najmłodszych? Pfizer przeprowadził badania na dzieciach i stwierdził, że szczepionka działa

Możliwe, że już niedługo rozpoczną się szczepienia dzieci szczepionką Pfizera. Firma twierdzi, że jej specyfik działa w przedziale wiekowym 12-16 lat.

Amerykański koncern Pfizer Inc. i jego niemiecki partner BioNTech poinformowały w środę, że testy dowiodły, iż ich szczepionka na Covid-19 jest skuteczna i bezpieczna dla dzieci w wieku 12-16 lat. W najbliższych tygodniach firmy wystąpią o jej dopuszczenie na rynek USA.

Badania na osobach w wieku od 12 do 16 lat wykazały, iż dzięki szczepieniu preparatem Pfizer/BioNTech występuje u nich silna reakcja w postaci antyciał, uodparniająca na zakażenia koronawirusem.

Dyrektor wykonawczy Pfizera Albert Bourla poinformował w komunikacie, że koncern ma nadzieję, iż uda się rozpocząć szczepienia nastolatków przed początkiem nowego roku szkolnego.

W badaniu klinicznym wśród 2260 dzieci, którym podano zastrzyk placebo, wystąpiło 18 infekcji koronawirusem. W analogicznej grupie, która została zaszczepiona prawdziwym preparatem, nie stwierdzono żadnych zakażeń.

Do tej pory pisowski rząd w Warszawie bardzo ufnie podchodziło do wszystkich szczepionek rekomendowanych w UE. Nawet, gdy inne państwa zatrzymywały szczepienia kontrowersyjną AstrąZeneką, my je kontynuowaliśmy.

Jeśli rząd PiS dalej będzie szedł tą drogą, to możliwe, iż niedługo po ogłoszeniu przez UE, że można szczepić dzieci Pfizerem, Polska dołączy najmłodszych do programu szczepień. Na ten moment jednak rząd nie komentuje doniesień zza oceanu.

Źródło: PAP