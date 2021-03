Będziemy jak węże? Naukowcy publikują szokujące wyniki badań

Ewolucja człowieka wcale się nie zakończyła. Naukowcy przekonują, że w przyszłości nawet ssaki mogą stać się jadowite.

Naukowcy z Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University oraz Australian National University opublikowali zaskakujące wyniki swoich badań. Artykuł w czasopiśmie PNAS wywołał spore poruszenie.

Naukowcy poszukiwali genów u ssaków, które współpracują z genami jadu i oddziałują z nimi. W tym celu porównywali gruczoły jadowe tajwańskiego węża habu, identyfikując około 3000 z tych genów.

Badacze ustalili, że geny te są niezbędne do ochrony komórek przed stresem ze względu na produkcję dużej liczby białek. Co ciekawe, podobne geny znaleziono również u wielu różnych ssaków, takich jak szympansy, a nawet ludzie.

To jednak nie wszystko. Naukowcy wykazali, że geny w próbkach tkanki gruczołów ślinowych ssaków zachowują się podobnie do genów występujących w gruczołach jadu węża.

To z kolei doprowadziło ich do wniosku, że może istnieć funkcjonalne połączenie między nimi.

„Wielu naukowców intuicyjnie wierzyło, że to prawda, ale jest to pierwszy prawdziwy solidny dowód na teorię, że gruczoły jadowe wyewoluowały z wczesnych gruczołów ślinowych” – stwierdził główny autor badania Agneesh Barua.

Co ciekawe, ssaki takie jak ryjówki również wytwarzają jad. Jest on bardzo podobny do silny.

Natomiast jeszcze w latach 80. XX wieku naukowcy odkryli, że samce myszy wytwarzały „związki w swojej ślinie, które są wysoce toksyczne po wstrzyknięciu ich szczurom”.

„Jeśli w pewnych warunkach ekologicznych myszy, które wytwarzają więcej toksycznych białek w swojej ślinie, będą miały większy sukces reprodukcyjny, to za kilka tysięcy lat będziemy mogli spotkać myszy jadowite” – wskazał Barua.

Źródło: o2