Czesi się nie ugięli. Polacy uklękną dla Murzynów? Burza przed meczem na Wembley

Czy Polacy uklęknął przed meczem z Anglikami w geście przeproszenia dla czarnoskórych, właściwie nie wiadomo za co? Piłkarze nie są przekonani do takich akcji. Czesi się nie ugięli

Zwolennicy rasistowskiego ruchu Black Lives Matter domagają się, aby biali klękali w geście pokory za jakieś rzekome krzywdy wyrządzone ich przodkom. Pokazowe klękanie praktykowane było już w trakcie protestów po śmierci George’a Floyda.

Na pokazowe klękanie zdecydowali się m.in. piłkarze Walii podczas meczu z Czechami. Piłkarze Czech zdawali się być zdezorientowani całym wydarzeniem.

Teraz dziennikarze postanowili spytać władze PZPN, czy przed meczem z Anglią na klęczenie zdecydują się piłkarze Polski.

Jak wskazuje Onet PZPN uważa, że taka sytuacja jest mało prawdopodobna, a piłkarze nie są przekonani do takich gestów.

Kilka dni temu w takiej samej sytuacji znaleźli się zawodnicy San Marino. Oni zdecydowali się klęknąć.

W Anglii piłkarze Premier League przed każdym spotkaniem decydują się uklęknąć. Wyjątkiem jest czarnoskóry piłkarz Crystal Palace Wilfried Zaha.

Czarnoskóry piłkarz stwierdził, że to pusta postawa, a on i jego przyjaciele jak doświadczali rasizmu, tak doświadczają go nadal.

Polscy kibice nie chcą, by piłkarze Paulo Sousy klękali. Jednak to może wywołać falę krytyki na Wyspach.

– Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła – oświadczył rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

– Ostatecznie piłkarze zdecydują o tym na przedmeczowej odprawie. Wydaje mi się jednak, że nie zdecydują się klękać, nie są do tego przekonani. Wykonanie takiego gestu proponowano nam już w przeszłości przed meczem z Holandią i nie zdecydowaliśmy się na niego – dodaje.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek w rozmowie ze Sport.pl też deklaruje, że nie jest zwolennikiem tego rodzaju akcji.

– Czy uklękną? Nie wiem. Na razie na zgrupowaniu ten temat się nie pojawił. (…) Ja jestem absolutnie przeciwko takim akcjom. To jest bowiem czysty populizm, bo za tym nic nie idzie. Piłkarze czasem klękną, a jakby się niektórych z nich spytać, dlaczego klęczą, to nawet by nie wiedzieli – powiedział Boniek.

Źródło: Onet