Katolicy domagają się potępienia ataku na kościół Zbawiciela. Dr Sommer: „Czy rabin Schudrich pojawił się, by usunąć skutki ataku?”

Atak na kościół Zbawiciela w Warszawie oburzył katolików. Czy sprawcy zostaną ukarani?

Lewackie bojówki dopuściły się ataku na kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Przed kościołem wybuchły petardy, a na rusztowaniu świątyni powieszono baner z wulgarnym napisem pod adresem Ordo Iuris.

Nagranie z wydarzenia opublikowała Warszawska Federacja Anarchistyczna. Przy wpisie pojawił się podpis „piękna akcja”.

„Jest duch w narodzie” – dodał Strajk Kobiet i również opublikował zdjęcie z tego zdarzenia. Zdarzenie wywołało oburzenie katolików.

Dość powiedzieć, że od końca października – gdy rozpoczęły się Strajki Kobiet – w Polsce doszło do ponad 150 najróżniejszych ataków na świątynie i obiekty katolickie.

"Ordo Iuris wypierdalać" zawisło dzisiaj na kościele Zbawiciela w Warszawie. Jest duch w narodzie.

I ładne zdjęcie tak btw.

— #StrajkKobiet (@strajkkobiet) March 30, 2021

Dr Bawera Aondo-Akaa ocenił, że przyczyną ataku mogła być nagonka na społeczeństwo wiary chrześcijańskiej oraz negatywne podejście chrześcijan do aborcji. To właśnie sprawa dostępu do aborcji wyprowadziła na ulice tysiące wściekłych feministek.

Swojego oburzenia nie krył też dr Tomasz Sommer. Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” domaga się reakcji proporcjonalnej do tej, jaka miała miejsce po zbiciu szyby w synagodze.

Cz rabin Schudrich i prezydent Trzaskowski pojawili się już w kościele Zbawiciela by usunąć skutki wczorajszego ataku na świątynię? Czy potępili już ten atak? — Tomasz Sommer (@1972tomek) March 31, 2021

„Czy rabin Schudrich i prezydent Trzaskowski pojawili się już w kościele Zbawiciela by usunąć skutki wczorajszego ataku na świątynię? Czy potępili już ten atak?” – napisał dr Sommer.

Przypomnijmy – gdy wandal wybił szybę w synagodze w Gdańsku przed budynkiem Nowej Synagogi odbyło się spotkanie potępiające atak na bożnicę, zorganizowane z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Uczestniczyli w nim m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Lesław Piszewski oraz biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka.

