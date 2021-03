Niektórzy mogą się bawić bez względu na reżim. Kurski organizuje koncert w… Wielki Piątek

Polacy nie mogą organizować wesel, nie mogą chodzić do klubów i na koncerty. W tym czasie TVP organizuje koncert z okazji… Wielkiego Piątku.

To jest tak absurdalne, że trudno to skomentować. PiS forsuje teorie o pandemii koronawirusa i podpierając się tą teorią zabrania Polakom organizacji wesel, imprez, chodzenia na koncerty, czy do klubów. Z powodu reżimu zagraniczne gwiazdy przekładają swoje występy w Polsce na 2022 rok.

Kto nie musi się przejmować restrykcjami? Ano pracownicy TVP. Jacek Kurski organizuje koncert w dobie koronareżimu.

Restrykcje to nie jedyna zasada, na którą nie zważa prorządowa telewizja. Koncert, na którym wystąpią m.in. Justyna Steczkowska, Piotr Cugowski czy Viki Gabor, odbędzie się bowiem…. w Wielki Piątek.

Przypomnijmy, że to dzień najściślejszego postu dla katolików, którzy wciąż stanowią w Polsce większość.

Widowisko będzie nosiło nazwę „Pasja” – nadana zostanie mu więc niby to katolicka otoczka. Jednak w tym samym czasie rząd PiS ogranicza liczbę wiernych, które mogą brać udział we Mszach Świętych.

Nietrudno przewidzieć, że „Pasja” zgromadzi przed telewizorami sporo osób. PiS przecież załatwił TVP brak konkurencji w postaci innych imprez, a inne stacje – zapewne nawet te najbardziej „liberalne” – odpuszczą sobie tego dnia widowiska muzyczne.