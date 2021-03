Polacy nie klęknęli przed Murzynami. Black Lives Matter oburzone?

Polacy zachowali rozum i godność człowieka. Nie klęknęli przed meczem z Anglią.

Reprezentacja Polski nie uklęknęła przed meczem z Anglikami. Piłkarze nie ulegli rasistom z Black Lives Matter.

Kibice nie mają powodu do wstydu za swoich piłkarzy. Wcześniej również reprezentacja Czech nie dała się ośmieszyć.

Pokazowe klękanie praktykowane było już w trakcie protestów po śmierci George’a Floyda.

Tuż przed meczem poinformowano, że polscy piłkarze nie chcą brać udziału w takim happeningu. Wczoraj PZPN zapowiadał, że taka sytuacja jest mało prawdopodobna, a piłkarze nie są przekonani do takich gestów.

Inaczej sytuacja wyglądała z reprezentacją San Marino. Piłkarze tego kraju zdecydowali się klęknąć.

W Anglii piłkarze Premier League przed każdym spotkaniem decydują się uklęknąć. Wyjątkiem jest czarnoskóry piłkarz Crystal Palace Wilfried Zaha.

Czarnoskóry piłkarz stwierdził, że to pusta postawa, a on i jego przyjaciele jak doświadczali rasizmu, tak doświadczają go nadal.

Wczoraj prezes PZPN Zbigniew Boniek w rozmowie ze Sport.pl stwierdził, że nie jest zwolennikiem tego rodzaju akcji.

Źródło: TVP