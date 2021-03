Polscy piłkarze uklękną dla Murzynów? Konfederacja: Polak klęka tylko przed Bogiem i wspaniałymi kobietami [VIDEO]

– Dziś o sprawie, która może się z pozoru wydawać błaha, ale niesie za sobą określoną treść – również polityczną – tymi słowami Robert Winnicki rozpoczął konferencję na temat ew. klękania polskich piłkarzy na meczu z Anglią.

O co chodzi? Zwolennicy rasistowskiego ruchu Black Lives Matter domagają się, aby biali klękali w geście pokory za jakieś rzekome krzywdy wyrządzone ich przodkom. Pokazowe klękanie praktykowane było już w trakcie protestów po śmierci George’a Floyda.

Na pokazowe klękanie zdecydowali się m.in. piłkarze Walii podczas meczu z Czechami. Piłkarze Czech zdawali się być zdezorientowani całym wydarzeniem.

Naszym rodzimym lewicowcom marzy się, by polscy piłkarze klęknęli przed meczem z Anglią. Jakie krzywdy Polacy wyrządzili w historii Murzynom? Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć – białych obarcza się tu zbiorową odpowiedzialnością.

Sprawa stała się tak głośna, że głos w niej postanowili zabrać przedstawiciele prawicowej opozycji – Konfederacji.

– Szanowni państwo, nasze stanowisko jest jasne – mówił Robert Winnicki, przedstawiciel nacjonalistycznego skrzydła w Konfederacji – […] Polacy nie powinni klękać. Polacy nie powinni dołączać do narodów, które przepraszają za to, że prowadziły politykę kolonialną; za to, że handlowały niewolnikami ponieważ Polska nigdy takiej polityki nie prowadziła.

– Polska i Polacy – nie byli kolonizatorami, Polska i Polacy – nie mają za co przepraszać – stwierdził zgodnie z prawdą narodowiec.

– Dlatego ten gest klękania, który zrobił się modnych w krajach Europy Zachodniej, czy w Ameryce Północnej, to po prostu nie jest nasza sprawa – dodał.

Konfederaci wezwali polskich piłkarzy, by „nie ulegali politycznej poprawności w tym zakresie i zachowali się po prostu normalnie”.

– Tym bardziej, że w naszej tradycji, Polak klęka tylko przed Bogiem i naszymi wspaniałymi kobietami – skwitował poseł.

Z kolei Tomasz Grabarczyk, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, zaapelował:

– Tam, gdzie możemy, nie łączmy sportu z polityką.

Wolnościowiec zauważył, że UEFA prowadzi już akcję „No to racism”, która jest o wiele lepsza i skuteczniejsza, niż działania kontrowersyjnego ruchu Black Lives Matters.

– Jeśli dziś zaczniemy klęczeć przed inicjatywami lewicy, to kto wie co będzie następne? – zapytał Grabarczyk.

Cała konferencja: