W oparach ekoaktywizmu. Greta Thunberg doczekała się własnego pomnika

Samorząd Studencki Uniwersytetu Winchester krytycznie wyraził się o zaplanowanym na ten tydzień odsłonięciu pomnika… Grety Thunberg. Naturalnej wielkości rzeźba szwedzkiej eko-wagarowiczki to dla uczelni koszt rzędu 23 760 funtów.

Studenci podkreślają, że nawet mimo iż cenią sobie „dorobek” aktywistki, która wyprowadzała młodzież ekoeuropejską ze szkół na ulice, to nie są w stanie zaakceptować odsłonięcia pomnika. Zwłaszcza, że uczelnia boryka się z problemami finansowymi, które doprowadziły do zwolnień czy cięć w bibliotekach.

Szefowa Winchester University and College Union (UCU) Megan Ball stwierdziła, że Greta Thunberg to „fantastyczny wzór do naśladowania dla wszystkich, jako ktoś, kto mówi głośno i dumnie o ważnych sprawach globalnych”. Jednocześnie przyznała, że UCU nie może wesprzeć rzeźby.

„Rok, w którym ukazuje się to dzieło artystyczne, przyniósł niewyobrażalne skutki finansowe. Studenci byli świadkami zwolnień pracowników, cięć w bibliotekach i ograniczania przepisów. Są obciążani pełnym czesnym za rok akademicki, który nie jest normalny. Wśród studentów panuje paraliżujący kryzys zdrowia psychicznego, a usługi dobrostanu domagają się dodatkowego wsparcia. Naszym zdaniem odsłonięcie tej statuetki w przyszłym tygodniu pokazuje, że te kwestie nie są ich priorytetami” – napisano w ubiegłotygodniowym oświadczeniu.

Uczelni zarzucono także brak transparentności podczas procesu decyzyjnego. Studenci podkreślali, że nie skonsultowano z nimi tego wydatku. Pomysłodawcą postawienia pomnika Grety jest ustępująca wicerektor uczelni Joy Carter.

Związek wezwał uniwersytet, by „rozważył czas i wpływ tego odsłonięcia w tak bezprecedensowym okresie dla dobrobytu studentów”. Zwrócono się także o uznanie poglądów i opinii studentów na sprawę, co oznacza „całkowite niezadowolenie z czasu i kosztu wykonania tego posągu”.

