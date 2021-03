Zatrzymano rosyjskiego szpiega z paszportem dyplomatycznym. Ambasador Rosji wezwany do MSZ

Włoski kontrwywiad zatrzymał 31 marca attache wojskowego Rosji w Rzymie. Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że rano wezwało do siebie ambasadora Rosji. Kraj UE zapewne opuści kolejny „dyplomata”.

Może to świadczyć o intensyfikacji działań rosyjskiego wywiadu. Relacje Moskwy z Brukselą są i tak chłodne, a to kolejny „kamyczek” wrzucony do unijnego ogródka.

Niedawno doszło do ataku hakerskiego na kilku polityków niemieckich. Miał za nimi stać GRU. Była te z głośna sprawa otrucia Nawalnego. Dziwnym trafem zmarł w szpitalu w Omsku, gdzie udzielono Nawalnemu pierwszej pomocy, kolejny lekarz tej placówki.

Dwóch rosyjskich dyplomatów wydaliła kilkanaście dni temu Bułgaria. Stało się to po wykryciu siatki szpiegowskiej, w której działali funkcjonariusze wywiadu tego kraju. W sierpniu ub. roku w Paryżu aresztowano francuskiego oficera stacjonującego w bazie NATO we Włoszech, podejrzanego o dostarczanie tajnych dokumentów rosyjskim tajnym służbom.

Także w sierpniu 2020 po zatrzymaniu „urzędników zdradzających tajemnice państwowe” wyrzucono z Oslo jednego rosyjskiego dyplomatę. Norweskie służby wywiadowcze (PST) zebrały dowody, że dyplomata z sekcji handlowej poselstwa zajmował się szpiegostwem i miało to dotyczyć norweskiego gazu i ropy.

W grudniu 2020 wydalono dwóch rosyjskich dyplomatów z Holandii. Służby specjalne AIVD wykryły, że akredytowani w tym kraju dyplomaci zbierali dane dla wywiadu rosyjskiego. Szpiegów -dyplomatów z Moskwy wyrzucono także w kwietniu tego roku z Austrii. Tam chodziło o szpiegostwo przemysłowe.

Polskie służby specjalne także informują o licznych manipulacjach kremlowskiej propagandy i m.in. wywoływaniu sporów między Polską a Ukrainą, o co wcale nie trudno. Ostatnio było o przygotowaniach Polski na atak z… Ukrainy.

Źródło: AFP