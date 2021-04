Gowin i Kukiz połączą siły. Podpiszą porozumienie o współpracy programowej

Jarosław Gowin i Paweł Kukiz mają w przyszłym tygodniu podpisać porozumienie o współpracy programowej. Do takich informacji dotarł Patryk Michalski z RMF FM. Porozumienie i Kukiz’15 umówiły się na wyznaczenie trzech postulatów każda. Razem mają zabiegać o ich realizację.

Postulaty Kukiza mają dotyczyć m.in. zmian w kodeksie wyborczym i popierania ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu. Ponadto chodzi także o postulat wprowadzenia sędziów pokoju w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz ustawa antykorupcyjna, czyli „flagowy projekt Pawła Kukiza”. Postulaty Porozumienia mają natomiast dotyczyć m.in. wzmocnienia roli samorządów.

RMF FM podkreśla, że współpraca obu partii ma jednak dotyczyć wyłącznie określonych postulatów. Nie oznacza zaś zgodności w innych sprawach.

W listopadzie Rada Naczelna PSL klub Koalicja Polska zerwał współpracę z kukizowcami. Wówczas Paweł Kukiz przyznawał, że nie spodziewał się takiej decyzji. – Nie jest to przyjemna decyzja. Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić – powiedział zaraz po ogłoszeniu decyzji polityk.

Po rozpadzie Koalicji Polskiej spekulowano, czy Kukiz’15 dołączy do koalicji rządzącej. Lider tej formacji przyznał w RMF FM, że odbył rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. – Dla mnie celem jest osiągnięcie sztandarowych postulatów: zmiana ordynacji wyborczej, sędziowie pokoju, pakiet ustaw antykorupcyjnych, co bardzo przydałoby się przy Nowym Ładzie czy Krajowym Planie Odbudowy – mówił Kukiz. Jednocześnie zapewniał, że nie chce dołączać do rządu.

Źródło: RMF FM