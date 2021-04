Niedzielski widzi „pierwszy sygnał przełamania trendu III fali”

Minister pandemii Adam Niedzielski ogłosił na Twitterze kolejny sukces rządu. Jego zdaniem widać już „pierwszy sygnał przełamania trendu III fali”.

„Pierwszy sygnał przełamania trendu III fali. Trzeci dzień z rzędu obserwujemy spadek zleceń POZ na testy w stosunku do poprzedniego tygodnia” – napisał Niedzielski.

„W rezultacie dzienna średnia tygodniowa spadła z 38 na 35 tys. Zlecenia z wyprzedzeniem pokazują, co się będzie działo z liczbą zakażeń” – dodał.

Internauci jednak nie podzielają optymizmu ministra. „Zlecenie POZ spadają a liczba testów się nie zmienia… przypominam że od 16 marca można się zarejestrować na darmowy test online bez kontaktu z lekarzem, a zlecenie wystawiają pracownicy infolinii PZU Zdrowie S.A.” – napisał jeden z użytkowników.

Zlecenie POZ spadają a liczba testów się nie zmienia… przypominam że od 16 marca można się zarejestrować na darmowy test online bez kontaktu z lekarzem, a zlecenie wystawiają pracownicy infolinii PZU Zdrowie S.A.

🙃 https://t.co/RCb2zoejmA — MyWay🇵🇱 (@MyWay_Freedom) April 1, 2021

„Z obfitości serca usta mówią! Niedzielbaum potwierdza to co my „oszołomy” pisaliśmy od dawna – ilość tzw. zakażeń jest regulowana urzędowo ilością testów! Propaganda grozy…” – stwierdził inny.

Z obfitości serca usta mówią! Niedzielbaum potwierdza to co my "oszołomy" pisaliśmy od dawna – ilość tzw zakażeń jest regulowana urzędowo ilością testów! Propaganda grozy… https://t.co/Iad8fQbKnX — Porucznik Rżewski (@wgglc80) April 1, 2021

„Też mi się tak kiedyś wydawało, ale spadek dynamiki i w końcu przełamanie zbiegło się w czasie z uruchomieniem internetowych zleceń na test. Co może sugerować, że nie są one uwzględniane w zleceniach POZ (bo nimi nie są) i powoduje, że ta liczba nie mówi nam za dużo” – wskazał użytkownik Michał Rogalski.

„Panie Ministrze, a czy spadek zleceń POZ nie ma związku z możlwiością rejestracji online na badania?” – pytał dziennikarz Jacek Prusinowski.

„Formularze są dostępne od ponad 2 tygodni więc spadek zleceń względem poprzedniego tygodnia można traktować jako sygnał” – odparł szef resortu.

Internauci sugerowali też, że nikt nie chce mieć świąt w izolacji, dlatego ludzie nie zgłaszają się na testy. Przypominali, że podobnie było przed Świętami Bożego Narodzenia.

Źródło: Twitter