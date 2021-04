Papież Franciszek: Ukrzyżowanymi naszych czasów są ofiary aborcji

Papież Franciszek zabrał zdecydowany głos w obronie życia poczętego: – Ukrzyżowanymi naszych czasów są ofiary wojen, dyktatur i aborcji – powiedział.

W katechezie wygłoszonej w bibliotece Pałacu Apostolskiego Ojciec Święty mówił:

– Jezus powiedział kiedyś: jest dwóch panów na świecie, Bóg i pieniądz. Kto służy pieniądzu, jest przeciwko Bogu. Pomyślmy o mężczyznach i kobietach chrześcijanach, którzy zostali opłaceni po to, by nie uznali w praktyce zmartwychwstania Chrystusa i nie robią tego, o co prosił, byśmy robili jako chrześcijanie – powiedział papież Franciszek.

„Krzyż Chrystusa jest jak latarnia morska”

To już kolejny rok, gdy Wielki Tydzień oraz Wielkanoc przebiegają w wielu państwach na świecie w reżimie covidowym. Mówił o tym również papież.

– W wielu sytuacjach cierpienia, zwłaszcza, gdy doświadczają go osoby, rodziny i narody już dotknięte przez ubóstwo, katastrofy czy konflikty, Krzyż Chrystusa jest jak latarnia morska, która wskazuje port statkom na wzburzonym morzu – mówił papież Franciszek.

– To – zapewnił – znak nadziei, która nie zawodzi i mówi nam, że ani jedna łza, ani jeden jęk nie giną bezpowrotnie w Bożym planie zbawienia – dodał Ojciec Święty.

„Ukrzyżowanymi naszych czasów są ofiary aborcji”

Papież powiedział, odnosząc się do Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek:

– Zaniesiemy w umysłach i w sercu cierpienia chorych, ubogich, odrzuconych tego świata; będziemy pamiętali o barankach złożonych w ofierze – ofiarach wojen, dyktatur, codziennej przemocy, aborcji.

– Przed obraz ukrzyżowanego Boga przyniesiemy w modlitwie wielu, zbyt wielu ukrzyżowanych dnia dzisiejszego, którzy tylko od niego mogą otrzymać pocieszenie i sens swojego cierpienia – dodał hierarcha Kościoła.

Życzenia od papieża Franciszka dla Polaków

– Jutro wejdziemy w Triduum Paschalne, w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jego zbawcze dzieło jest ostatecznym objawieniem miłości Boga, który przebacza, okazuje miłosierdzie i daje nam nowe życie – zwrócił się do Polaków papież.

– Niech radość wielkanocnego poranka, pomimo zmagań z pandemią, opromieni was nadzieją, ufnością i pokojem. Życzę wam radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i z serca wam błogosławię – życzył rodakom Jana Pawła II Ojciec Święty.

Źródło: PAP