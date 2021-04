Prof. Horban: Rekomenduję zakaz przemieszczania się i godzinę policyjną. Do Kościoła tylko zaszczepieni

Prof. Horban oświadczył, że jeżeli liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła w najbliższych dniach, to „oczywiście trzeba będzie wprowadzić” zakaz przemieszczania się.

– Myślę, że jeszcze być może przed świętami. Decydują te dwa-trzy dni w tej chwili – powiedział Horban.

Dodał, że jego zdaniem zakaz powinien być wprowadzony przynajmniej lokalnie, gdzie sytuacje jest najgorsza np. na Śląsku.

Prof. Horban w #GośćRadiaZET: Zakaz przemieszczania się i godzina policyjna, jeśli nie w całym kraju, to na Śląsku, gdzie jest najgorzej? O, to jesteśmy w domu. Byłoby to kompromisowe wyjście z sytuacji. Ja nie mam wahania, podobnie, jak wahania nie mają rządy w innych krajach UE

