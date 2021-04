Dziambor wściekł się na senatora z PiS. „Przywiązać go liną do haka samochodu i przeciągnąć!” [FOTO]

Były senator z PiS – Waldemar B. – miał przytroczyć psa do samochodu i wlec go po asfalcie. Wolnościowy poseł Konfederacji – Artur Dziambor – ostro zareagował, gdy dowiedział się o tym bestialstwie.

Chodzi o sprawę Waldemara B. – byłego senatora PiS z Kaszub (pow. kartuski). Polityk został zatrzymany przez policję. Jak ustaliło Radio Gdańsk, mężczyzna miał przywiązać psa do haka samochodu, a następnie ciągnąć za autem. Prokuratura dysponuje nagraniem tego zdarzenia.

Na nagraniu można zobaczyć, jak Waldemar B. przywiązuje do samochodu psa, a następnie rusza autem. Zwierzę początkowo biegnie za samochodem, jednak w pewnym momencie nie nadąża za pojazdem, przewraca się i jest ciągnięte za nim.

Waldemar B. to postać znana na Kaszubach – głównie z tego, że jest silnie skonfliktowany z autochtoniczną ludnością i swoją działalnością niejednokrotnie próbował wymazywać kaszubską historię i tożsamość.

Kiedyś politykowi zdarzyło się nawet udostępnić w mediach nazistowskie materiały propagandowe.

O byłym senatorze już raz było głośno – po publikacji w mediach wyznań jego żony, która zarzuciła mu stosowanie przemocy, a nawet grożenie bronią członkom jej rodziny.

Teraz odcina się od niego nawet partia, której – w opinii wielu mieszkańców powiatu kartuskiego – był fanatycznie oddany (choć nie jest już jej członkiem od ponad roku).

– Na coś takiego nie ma miejsca wśród cywilizowanych ludzi. Bez znaczenia – senator czy nie, były czy obecny, z PiS, PO czy skądkolwiek. Liczę na profesjonalne działanie prokuratury i sprawiedliwy wyrok – napisał na Twitterze wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Artur Dziambor zareagował ostro

Na informację o tym wydarzeniu bardzo szybko zareagował również gdyński poseł Konfederacji – Artur Dziambor. Cała sprawa miała w końcu miejsce na jego podwórku – w kaszubskim okręgu, z którego wolnościowiec dostał się do Sejmu.

– Jedyną adekwatną karą dla byłego senatora PiS, Waldemara B., byłoby przywiązanie go liną do haka samochodu i przeciągnięcie po tej samej trasie, w ten sam sposób. Może by się nie oduczył, ale chociaż by zrozumiał, bo po jego reakcji wydaje się, że nie wie, że zrobił coś złego – napisał na Twitterze prawicowy polityk

Artur Dziambor znany jest ze swojej miłości do czworonogów. Gdy zdechł jego pies, to poseł dodał na Facebooku bardzo emocjonalny wpis na jego temat.

Źródło: Express Kaszubski, Radio Gdańsk, NCzas