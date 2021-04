Kędzierzyn-Koźle. Ponowne zakażenia koronawirusem, mimo dwóch dawek szczepionki

Lekarze z Kędzierzyna-Koźla na Śląsku Opolskim informują, że odnotowują coraz więcej przypadków osób chorujących na Covid-19 mimo zaszczepienia dwiema dawkami.

– Nie są to częste przypadki, ale zdarzają się – zaznacza doktor Jacek Mazur, zastępca dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Dodaje, że „wyciągamy z tego prosty wniosek, że przechorowanie czy zaszczepienie, bez względu na rodzaj szczepionki, nie chroni w 100 proc. przed kolejną infekcją”.

Lekarz opisuje przypadki osób zaszczepionych, które wróciły do szpitala z koronawirusem.

– Trafiła do nas 96-latka, która chorowała w listopadzie, po czym została zaszczepiona i teraz trafiła do nas ponownie, ale nie tylko z powodu zakażenia – powiedział. Kobieta cierpi na inne schorzenia i nie tylko, jak informuje dyrektor, ponowne zachorowanie było powodem przyjęcia do szpitala.

Lekarze zrzucają winę za ponowne zachorowania na mutacje koronawirusa – ciągle słyszymy o nich z mediów. Twierdzą również, że ponowne zachorowania są dużo lżejsze niż pierwsze.

Źródło: Polsat News