Onet donosi: „Rząd przedłuży obostrzenia po 9 kwietnia”

„Jest niemal pewne, że rząd przedłuży obecne pandemiczne obostrzenia po 9 kwietnia i utrzyma gospodarczy lockdown z pewnymi drobnymi wyjątkami” – donosi Andrzej Gajcy w polskojęzycznym portalu Onet. Gjacy powołuje się na informacje uzyskane w źródłach rządowych.

Obecnie liczba zakażeń nieco spadła według danych z Wielkiego Piątku, ale współczynnik zachorowań wciąż przekracza graniczną wartość, którą rząd uznał za odpowiednią do wprowadzenia tzw. narodowej kwarantanny.,

Jednak premier Mateusz Morawiecki podobno nie zamierza jej wprowadzać.

Rekomendacje Rady Medycznej są jednak nadal bardzo rygorystyczne i zakładają m.in. wprowadzenie zakazu przemieszczania się i godziny policyjnej limitów wiernych w kościołach, w regionach gdzie sytuacja epidemiczna jest najgorsza.

Źródła Onetu twierdzą, że „po świętach nie należy spodziewać się decyzji o znacznym luzowaniu obostrzeń; po 9 kwietnia najszybciej mogą zostać otwarte przedszkola i żłobki oraz być może do szkół wrócą uczniowie klas 1-3.”

Jeśli nie będzie nagłego wzrostu zakażeń to najwcześniej po świętach lub w połowie kwietnia zapadną decyzje o stopniowym luzowaniu obostrzeń.

Jak twierdzą źródła Onetu pozytywne statystyki dot. spadku zakażeń zaskoczyły zarówno rządzących, jak i medycznych doradców premiera Mateusza Morawieckiego. Spodziewali się oni rosnących zakażeń, aż do przekroczenia 40 tys. przypadków dziennie.

„Jak słyszymy od członków rządu Morawieckiego, po 9 kwietnia najszybciej mogą zostać otwarte przedszkola i żłobki oraz – co potwierdziliśmy w MEN – do szkół mają pójść najmłodsi uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3. Oczywiście – jak podkreślają nasze źródła w rządzie – te decyzje obwarowane są utrzymaniem spadkowego trendu w zakażeniach. Jeśli po świętach doszłoby do załamania sytuacji i nagłego wzrostu zakażeń, żadne tego typu decyzje nie będą podjęte” – donosi Onet.

Po 9 kwietnia rząd ma przedłużyć gospodarczy lockdown.

Źródło: onet