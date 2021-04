Wielka Brytania kończy z lockdownami. „Musimy traktować koronawirusa, jak zwykłą grypę”

Główny lekarz i doradca naukowy brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia – Chris Whitty – stwierdził, że po 21 czerwca nie będzie już na Wyspach lockdownów. Po tej dacie Zjednoczone Królestwo będzie traktować koronawirusa tak, jak zwykłą grypę.

Prof. Whitty powiedział o tych planach podczas seminarium w Królewskiej Szkole Medycznej. Zwracając się do słuchaczy, ekspert powiedział, że w ciężkim roku, aż 25.000 osób umiera z powodu grypy. W normalnym roku liczba ofiar śmiertelnych wynosi od 7000 do 9000.

Według Whitty’ego COVID-19 będzie musiał „być postrzegany jako część świata, w którym żyjemy”. Stwierdził, że ceną jest utrzymanie społeczeństwa otwartego, które żyje pełnią życia.

– Trzeba wypracować co do tego racjonalną politykę – należy odróżnić tu środowisko pandemii od tego, co mamy w czasie grypy sezonowej – mówił.

Medyk zaznaczył, że to, co mówi, nie oznacza wcale, że koronawirus odchodzi.

– Musimy wypracować pewną równowagę, która faktycznie utrzymuje go na niskim poziomie, minimalizuje śmierć najlepiej jak potrafimy, ale w sposób, który ludność toleruje, poprzez medyczne środki zaradcze, takie jak szczepionki i w odpowiednim czasie leki, co oznacza, że można zminimalizować śmiertelność, nie maksymalizując wpływu gospodarczego i społecznego na naszych współobywateli – mówił ekspert.

Obecnie w Zjednoczonym Królestwie trwa lockdown, który ma się zakończyć 21 czerwca. Jeśli ekspert z ministerstwa dotrzyma słowa – to jest to ostatni lockdown w Wielkiej Brytanii.

Źródło: lancs.live