Zamachowiec w USA samochodem staranował barykady przed Kapitolem. Padły strzały, są ranni i zabici [VIDEO]

Samochód wjechał w barykadę przed Kapitolem. Dwóch strażników zostało rannych, jeden z nich nie żyje. Kierowca-szaleniec został zastrzelony.

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 13 czasu miejscowego (po 19 w Polsce). Auto staranowało barykady Kapitolu. Następnie kierowca wysiadł z wozu i ruszył z nożem na strażników.

Został postrzelony. Jak się okazało po kilkudziesięciu minutach – śmiertelnie. Zmarł mimo reanimacji. Do szpitala trafiło dwóch rannych strażników. Jeden z nich, ugodzony nożem, nie żyje. Drugi znajduje się w stanie ciężkim.

Z powodu zagrożenia bezpieczeństwa Kongres został zamknięty. Nie można z niego wychodzić, ani do niego wchodzić. Parlamentarzystów i pracowników Kongresu poproszono, by trzymali się z dala od okien i drzwi. Tym znajdującym się na zewnątrz w pobliżu Kongresu nakazano szukanie schronienia.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

Krótko po incydencie oddziałom waszyngtońskiej Gwardii Narodowej nakazano zgłosić się po sprzęt. Gromadzą się oni zarówno wokół Kapitolu, jak i na mieście.

National Guard now deployed around the US Capitol after car rams barrier at least one person shot, two officers injured. @nbcwashington pic.twitter.com/DxYqkEuq7m — Mark Segraves (@SegravesNBC4) April 2, 2021

Na razie nie są znane motywy sprawcy. Wiele wskazuje na to, że był to szaleniec. Służby nieoficjalnie mówią, że działał w pojedynkę, był tzw. „samotnym wilkiem”. Na razie jednak alarm nie został odwołany. Ulice wokół Kapitolu pozostają zamknięte dla ruchu.

Miejsce, w którym doszło do staranowania barier, jest na północ od Kongresu, wzdłuż Constitution Avenue. Tędy każdego dnia do Kapitolu wchodzą politycy i pracownicy administracyjni.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Chopper overhead, closer image of the car pic.twitter.com/jm0br9NIm7 — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021