Aktorka z „Na Wspólnej” nie chce się szczepić. „Nie będzie mi koronawirus mówił, jak mam żyć”

Laura Breszka stwierdziła, że nie będzie się szczepić przeciwko COVID-19. Aktorka wyjaśnia, że nie ma zamiaru poddać się panice.

Laura Breszka to aktorka znana m.in. z „Na Wspólnej”, „Pensjonatu nad rozlewiskiem”, czy „Singielki”. W wywiadzie dla Interii aktorka przedstawiła swoje stanowisko wobec akcji szczepień przeciwko COVID-19.

„Staram się żyć tak, jakby tej pandemii nie było. Pracuję, jeżdżę do studia, nagrywam, chodzę na plan zdjęciowy, radzę sobie jakoś, oczywiście zachowując wszelkie środki ostrożności. Ogólnie to nie będzie mi koronawirus mówił, jak mam żyć, to jest cytat z czegoś. Korzystam więc z podziemi i spotykam się ze znajomymi, i podczas tych spotkań też zachowujemy środki ostrożności” – powiedziała aktorka.

Breszka wskazała, że nie reaguje panicznym strachem na wszystkie doniesienia o pandemii i nie zamyka się w czterech ścianach. Nie planuje się też szczepić przeciwko COVID-19.

Aktorka wyjaśniła, że nie chodzi tu tylko o COVID-19, ale szczepienia ogółem. Breszka jest sceptycznie nastawiona do szczepień, gdyż nie ma najlepszych doświadczeń z przeszłości i po prostu boi się powikłań oraz niepożądanych reakcji poszczepiennych.

„Podobno szczepionka jest, ale ja nie będę się szczepić. Bo jak miałam taką szczepionkę, bodajże na odrę albo świnkę, jeszcze jak byłam małą dziewczynką, to zareagowałam alergicznie i zachorowałam. To było 21 dni wyjętych z życia, nic nie pamiętam” – wspomina Breszka.

„W każdym razie chyba po prostu nie jestem osobą, która się nadaje do szczepienia, tzn. nie każdy może się szczepić. A jeżeli ja już miałam taką jedną reakcję w życiu, to jest ryzyko, że dostanę koronawirusa i umrę, a nie chcę umrzeć” – dodała.

Aktorka przyznała, że obecna sytuacja wymusiła spore zmiany. Jej córka musi siedzieć w domu, zamiast z koleżankami uczyć się w szkole.

„Lea uczy się w domu zamiast w szkole i to jest dla mnie duża różnica, to jest coś nowego, chociaż już trwa długo, więc już się przyzwyczailiśmy” – wyjaśnia aktorka.

https://www.instagram.com/p/CMUhGpbnOGY/?utm_source=ig_web_copy_link

Źródło: Interia