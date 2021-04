BBC ujawnia szokujące kulisy badania próbek z testów na koronawirusa [VIDEO]

BBC dotarło do laboratorium w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. To tam badane są próbki pod kątem koroanwirusa. Jak się okazało, warunki, w jakich się to odbywa, są skandaliczne.

– Nie ma prawie żadnych wątpliwości, że doprowadziłoby to do zanieczyszczenia – mówił Chris Denning z University of Nottingham, oglądając materiał BBC z laboratorium, które bada próbki pod kątem występowania koronawirusa.

Do laboratorium trafiają dziennie tysiące próbek z testów na koronawirusa. – Najbardziej miarodajne testy na koronawirusa to PCR – podkreślała stacja.

Jak relacjonuje BBC, maszyny w laboratorium jednorazowo pipetują próbki pobrane od ośmiu osób na specjalne płytki. Jednak podczas przenoszenia materiału na maszynach pojawia się maź. Stacja podkreśla, że testy PCR są na tyle czułe, że mogą wykazać nawet obecność śladowej ilości wirusa. Kluczowe jest więc to, by próbki nie zostały zanieczyszczone. W brytyjskim laboratorium pojawiają się jednak próbki, które są grube i brejowate. A maszyny przeciągają je nad płytami, które powinny być czyste.

Reporterka BBC weszła do laboratorium w Milton Keynes z ukrytą kamerą. Technicy, którzy przeszkalali ją z obsługi urządzeń nie widzieli jednak problemu w tym, że próbki mogą zostać zanieczyszczone. – Z jednej z końcówek pipety kapało podczas przemieszczania się, nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie to trafiło – mówiła. – Zostaw to – odparł technik, bagatelizując nieprawidłowości.

Przyznał, że jeśli tak się stanie, procedurę powinno się zaczynać od nowa. – Wielu ludzi, jeśli to widzi, zatrzyma proces i wytrze – dodał. Według BBC laboratoryjni technicy czasami wycierają takie substancje chusteczką lub rękawiczką.

– Okropne – skomentował materiał Phil Robinson, specjalista w dziedzinie testów genetycznych. – Bardzo zaskakujące, że dopuszczono do tak niskiego poziomu – dodał.

– To, co tu widać, to absolutny obłęd – skwitował Denning. – Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z takim punktem kontaktowym, istnieje możliwość skażenia – dodał.

Jak podkreślał, za każdym razem, gdy pojawi się taki problem powinno się przerwać proces badawczy, ponieważ nie ma sensu go kontynuować ze względu na potencjalnie wysokie skażenie próbek. Jak mówił, jest to najbardziej szokująca rzecz, jaką widział w życiu. Ekspert dodał, że takie „czyszczenie” pipet sprawia, że miliony drobnych kropelek rozbryzgują się we wszystkich kierunkach.

BBC Panorama sent an undercover reporter inside one of the biggest UK Covid testing labs Secret filming uncovered evidence of potential contamination and pressure to hit targetshttps://t.co/7IqXaVxcpn#BBCPanorama pic.twitter.com/bcy2ye3WUR — Panorama 🌐 (@BBCPanorama) March 29, 2021

Źródło: BBC