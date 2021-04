Burza po skandalicznych słowach Adama Niedzielskiego. „Nie można na to pozwolić”

Nie milkną echa wywiadu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Politycy Konfederacji chcą jak najszybciej odsunąć od władzy PiS i zakończyć koronawirusowy terror.

Czy kiedykolwiek wrócimy do normalności sprzed pandemii? Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego… nigdy.

„Jeśli mnie pytacie, czy wrócimy do czasów sprzed pandemii, to nie. Nie wrócimy. Nigdy. Nigdy! Nigdy już nie wrócimy do świata sprzed pandemii. Część z nas już zawsze będzie używała maseczek i będzie trzymała dystans w obawie przed zakażeniem” – stwierdził w wywiadzie dla TVN minister zdrowia.

Niedzielski straszył w wywiadzie, że po świętach nastąpi szczyt hospitalizacyjny. „Następnie niestety będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zgonów, które będą tego konsekwencją” – stwierdził Niedzielski.

Minister dodał, że Polacy muszą być świadomi i gotowi na to, że po wariancie brytyjskim albo afrykańskim pojawi się inna mutacja koronawirusa.

„Zagrożeń biologicznych będzie już tylko więcej. Mało tego: będą coraz bardziej niebezpieczne i świat będzie na nie reagował inaczej niż reagował do tej pory. (…) Pora zacząć oswajać się z myślą, że to nie jest ostatnia pandemia w naszym życiu” – stwierdził Niedzielski.

Prawica ma dość

Na dalsze straszenie Polaków i życie w lockdownie nie zgadzają się politycy Konfederacji oraz wolnościowcy.

„Pan minister jest fachowiec, doskonale wie, że najlepiej zarządza się stłumionym, biednym, uzależnionym od łaski panów i przerażonym społeczeństwem. Naszym zadaniem jest więc nie pozwolić, by tak cyniczni, podli ludzie kiedykolwiek jeszcze rządzili” – skomentował wywiad poseł Artur Dziambor.

„To mamy jasność. My albo oni. Jeżeli ludzie nie pogonią tych totalitarystów, to będziemy przez dekady żyli tak jak przez ostatni rok” – wskazał dr Sławomir Mentzen.

„Ostrzegałem przed tą tendencją lata temu. Za Tomaszem Gabisiem nazywałem ten kierunek Państwo Terapeutyczne – miejsce w którym nie jesteśmy już obywatelami, ale pacjentami” – dodał poseł Krzysztof Bosak.

„Po czymś takim powinni tego człowieka natychmiast wyrzucić. Przy nim Szumowski to był gość” – zauważył dr Tomasz Sommer.

„Kompletna bzdura. Trzeba walczyć z takim myśleniem na wszelkie sposoby. Nie można na to pozwolić” – stwierdził Łukasz Warzecha.

Źródło: TVN24 / Twitter