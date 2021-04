Polowania i donosy na katolików. Antyklerykał z Bolesławca nasłał policję na wiernych [VIDEO]

PiS wprowadził limity dla wiernych w kościołach. Nowe przepisy stały się orężem w rękach antyklerykałów, którzy rozpoczęli polowania.

Od kilku dni obowiązują w Polsce obostrzenia, które wprowadziły limity dla wiernych. W świątyniach dopuszczono obecność jednej osoby na 20 m².

Z wprowadzonych przez PiS przepisów najbardziej ucieszyli się antyklerykałowie. Donosiciele zaczęli organizować kontrole w kościołach i wzywać policję, do rozganiania parafian.

Najnowszym „bohaterem” krucjaty antycovidowej jest dziennikarz z Bolesławca. Przygotował on materiał, w którym udowadniał, że operator 112 „utrudnia przyjęcie zgłoszenia”, a policja „nie wchodzi do kościoła”.

Na celowniku znalazła się parafia Chrystusa Króla w Bolesławcu, gdzie podczas liturgii w Wielki Piątek było „kilkadziesiąt osób za dużo”.

– W kościele było prawie 3 razy tyle ludzi, ile dopuszczają przepisy. Operator 112 był nieprzyjemny, kpił pytając, czy chodzę po kościołach i liczę ludzi. Dopiero na moje dwukrotne stanowcze żądanie przyjęcia zgłoszenia i przekazania go do policji, zrobił to. Ludzie pod kościołem, gdy przyszedłem zrobić zdjęcia dokumentujące sytuację, grozili, że się doigram i że „karma” wróci (karma pochodzi akurat z innego systemu religijnego). Z kolei radny Dawid Sarbak, który był w kościele, prosił, by nie publikować informacji – mówi Krzysztof Gwizdała z istotne.pl.

„Policjanci, którzy przyjechali na interwencję, nie weszli do kościoła i nie sprawdzili, czy ludzie mają maseczki i czy zachowują odstępy. Powiedzieli, że poczekają do zakończenia zgromadzenia i wtedy policzą ludzi wychodzących z kościoła” – oburzył się portal.

Jednak już w sobotę dziennikarze triumfowali. Rzeczniczka policji poinformowała bowiem, że „w związku ze zgłoszeniem i interwencją dotyczącą ilości osób podczas nabożeństwa w kościele przeprowadzone zostaną czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie”.

„Drogie dzieci, tak wygląda kapuś-antyklerykał” – skomentował zniesmaczony zajściem redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

