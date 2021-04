W odmętach lewackiego szaleństwa. Minister ds. płci, chce by Szwedki ustąpiły stanowisk władzy imigrantkom

Szwedzka Partia Zielonych uważa, że za mało kobiet imigrantek jest zaangażowanych w politykę i sprawuje stanowiska związane z władzą. Dlatego uważa, że białe Szwedki powinny ustąpić im miejsca.

O nowym pomyśle szwedzkiej Partii Zielonych na „wyrównywanie szans” w polityce poinformowała rzecznik ugrupowania i minister do spraw płci i mieszkalnictwa Märta Stenevi. Według polityk białe Szwedki powinny ustąpić miejsca imigrantkom.

Stenevi w czasie wywiadu radiowego była pytana o to dlaczego coraz więcej mężczyzn w Szwecji zaczyna głosić poglądy konserwatywne i głosuje na prawicowe partie. W samej Partii Zielonych widać wyraźną przewagę kobiet.

Szwedzka minister uważa, że to kwestia poczucia władzy. Według mniej mężczyźni „czują”, że ich władza zaczyna być podważana, że osoby z „przywilejami” mogą czuć się zagrożone i dlatego zwracają się w kierunku ugrupowań, które maja im gwarantować dominację.

Minister twierdzi, że aby to zmienić i by władza była „sprawiedliwiej rozłożona” nie tylko mężczyźni, ale i białe kobiety powinny ustąpić ze stanowisk i przekazać je imigrantkom. W ten sposób nie tylko wyrównywano by parytety rasowe, ale zachowano by także płciowe.

– Jeśli kobiety urodzone za granicą mają zdobyć władzę, białe kobiety urodzone w kraju (Szwecji – przyp. red.) będą musiały ustąpić miejsca – powiedziała Märta Stenevi.

Na razie nie wiadomo czy sama Stenevi szykuje się do oddania swych stanowisk jakiejś imigrantce. To nie nowy pomysł Partii Zielonych, która wchodzi w skład koalicji rządzącej w Szwecja i jest partnerem Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej.

W 2018 roku lokalne władze partii w Eslov nawoływały Szwedów, którzy nie dość entuzjastycznie podchodzą do imigrantów i multikulturalizmu, by sami wyemigrowali ze Szwecji. Lars Ahlfors szef lokalnych struktur ugrupowania wprost mówił o członkach prawicowej Partii Szwedzkich Demokratów, którzy mieliby wyjechać, czy zostać wyrzuceni z kraju, by zrobić miejsce imigrantom.

Kolejnym kuriozalnym pomysłem szwedzkich zielonych było fundowanie Polkom aborcji. Po tym jak w Polsce Trybunał Konstytucyjny orzekł o nielegalności zabijania dzieci z powodu stanu zdrowia, na południu Szwecji w Skanii zainicjowali akcję, która miała polegać na promowaniu turystyki aborcyjnej dla Polek. Zabicie własnego dziecka miałoby być opłacane z pieniędzy szwedzkich podatników.