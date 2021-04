Antifa zaatakowała policjantów w Wielką Sobotę

Nielegalna demonstracja Antify w Lyonie skończyła się starciami z policją. Nieoznakowany samochód policji został zapędzony na tory i zderzył się z tramwajem przy aplauzie zgromadzonych zadymiarzy.

Wydarzenia miały miejsce po południu, w sobotę 3 kwietnia. Pomimo zakazów zebrań, lewaccy aktywiści „antyfaszystowscy” zebrali się, aby potępić wcześniejszy atak na anarchistyczną księgarnię La Plume Noire. Splądrowanie księgarni przypisano „skrajnej prawicy”. Wcześniej jednak Antifa napadła na bar „Pokolenia Tożsamości”.

Antifa atakowała także Instytut Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (ISSEP) w Lyonie. Jego założycielem jest Marion Maréchal, wnuczka Jean-Marie Le Pena.

3 kwietnia około 16:30, policja chciała położyć kres demonstracji „antyfaszystów” i skończyło się to zderzeniem tramwaju z nieoznakowanym samochodem policji. Według Lyonmag.com kierowca auta został ranny i przewieziono go do szpitala Saint-Luc-Saint-Joseph.

Demonstracja odbyła się w 3. i 7. dzielnicy Lyonu. Prefektura zakazała manifestowania w ścisłym centrum miasta. Wprowadzone zakazy tłumaczy się obostrzeniami związanymi z pandemią, ale i wzrostem napięcia pomiędzy skrajnymi grupami politycznymi.

Prefektura w oświadczeniu pisała o zakazie demonstrowania ze względu na „kontekst zdrowotny”, ale także ze względu na „napięcie, jakie panuje obecnie między skrajnie lewicowymi i skrajnie prawicowymi grupami”.

Antifa jest też stroną w rozgrywającym się w Lyonie konflikcie kurdyjsko-tureckim. Wspiera komunistów kurdyjskich, a ci regulują sobie rachunki z Turkami. Ostatnio dostali jednak mocno w kość. Miejscowi Turcy przeprowadzili atak w sobotę 3 kwietnia na siedzibę stowarzyszenia France Kurdistan Rhône.

W lokalu tego stowarzyszenia w 7. dzielnicy Lyonu doszło do bójki z użyciem noży, bejsboli i łomów. Czterech mężczyzn w wieku od 30 do 45 lat ma rany kłute. Koordynacja Lyonnaise Solidarité Kurdistan obarczyła winą za atak tureckie Szare Wilki.

Lyon : des #antifa manifestent illégalement et s’en prennent à une voiture de police percutée par un tramway… Confinement, couvre-feu et ToussaToussa ça ne concerne que les blaireaux n'est-ce pas ?https://t.co/sZ7Sy5IlOL — Verlaine (@__Verlaine__) April 4, 2021

Źródło: Lyoncapital.