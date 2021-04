Berkowicz w TVP o unijnym Funduszu Odbudowy: To koń trojański, sprzedawanie resztek naszej suwerenności! [VIDEO]

Konrad Berkowicz w TVP wyjaśnił dlaczego unijny Fundusz Odbudowy jest dla polski śmiertelnym zagrożeniem. Kogo naprawdę będziemy „solidarnie” ratować?

Poseł Konrad Berkowicz był gościem rządowej telewizji. W TVP poseł był pytany o swój stosunek do unijnego Funduszu Odbudowy.

Berkowicz nie zostawił na tym pomyśle suchej nitki.

„To, co się nazywa Funduszem Odbudowy jest wprowadzeniem tylnymi drzwiami, to jest taki koń trojański. Obiecuje nam się, że tutaj dostajemy prezent, a jednocześnie musimy zgodzić się de facto na to, Unia Europejska będzie wymyślała nam i narzucała Polakom między innymi unijny podatki” – podkreślił poseł Konfederacji.

„Nasz premier jest wystarczająco kreatywny i sprawy w tworzeniu nowych podatków, przez ostatnie 6 lat powstało kilkadziesiąt nowych w Polsce. Nie potrzebujemy, żeby jeszcze pomagała mu w tym Unia Europejska. Zwłaszcza, że zapłacone Unii podatki (…) te pieniądze będą kontrolowane przez Unię, a nie Polskę. A Unią rządzą oczywiście Niemcy” – podkreślił poseł.

„Ten Fundusz Odbudowy to właśnie uwspólnotowienie długu, czyli Unia może zaciągnąć dług, a m.in. Polska będzie za to odpowiadać. Fundusz Odbudowy wprowadza mechanizmy pozatraktatowej kontroli polityki każdego z państw członkowskich, która to polityka podlega kontroli – będzie kwestią uznaniową” – dodał poseł Berkowicz.

„Godzenie się na Fundusz Odbudowy, to jest oczywiście sprzedawanie resztek naszej suwerenności, to jest antypolskie, antypatriotyczne i ekonomiczne samobójstwo. Dlatego Konfederacja od początku się temu sprzeciwia. I nie dziwię się, że nawet w ramach „Zjednoczonej Prawicy” znalazł się byt polityczny, który się temu sprzeciwił” – podkreślił.

Źródło: TVP / Facebook Konfederacja