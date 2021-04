Jak działa imigracyjny biznes. Tylko w lewicowej organizacji non profit: 12 tysięcy dolarów miesięcznie za lokum dla imigranta

Lewicowa organizacja „non profit” bierze blisko 12 tysięcy dolarów miesięcznie za zapewnienie lokum jednemu imigrantowi. Amerykańska senator ujawnia szokująca skalę obłudy administracji Bidena i gigantyczne biznesy na imigrantach.

Senator Republikanów Marsha Blackburn z Tennessee ujawniła kolejny skandal związany z imigracyjną polityką Demokratów i administracji Joe Bidena.

Okazuje się, że imigracja jest okazją do zarabiania gigantycznych pieniędzy przez lewicowe organizacje udające „non profit”.

Jedna z nich – Endeavors uzyskała od federalnych służb granicznych i celnych ICE kontrakt w wysokości 86,9 miliona dolarów za zapewnienie na pół roku lokum dla 1239 imigrantów. Wyliczenia pokazują, że średnio lokum dla jednego imigranta ma kosztować miesięcznie niemal 12 tysięcy dolarów.

Koszt zakwaterowania 4-osobowej rodziny przez pół roku to 284 tysiące dolarów. Za takie pieniądze można już w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych postawić dom.

Senator domaga się od administracji Bidena wyjaśnień dotyczących tych skandalicznie wysokich kontraktów, za które płaca amerykańscy podatnicy. Blackburn zwróciła się do sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Alejandro Mayorkasa i pełniącego obowiązki dyrektora ICE Tae Johnsona, o wyjaśnienie jak doszło do zawarcia tak wysokiego kontraktu z rzekoma organizacją „non profit”.

Blackburn wskazała, że Endeavors już w 2018 roku pozyskała z datków, dotacji i kontraktów ponad 38 milionów dolarów. Z dokumentów służb podatkowych IRS wynika, ze aż 22 miliony dolarów tak uzyskanych pieniędzy zostały wydane na pensje.

„To rodzi pytania, czy połowa z 86,9 miliona dolarów dochodu z kontraktów ICE zostanie w podobny sposób przeznaczona na płace dla pracowników i kadry kierowniczej zamiast na usługi dla migrantów lub mieszkania” – pyta w piśmie do szefów ministerstwa bezpieczeństwa wewnętrznego i szefa służb imigracyjnych. Domaga się także informacji na temat tego, w których hotelach będą kwaterowani imigranci.

Założona ponad 50 lat temu w Teksasie charytatywna organizacja Endeavors zajmowała się głównie bezdomnymi weteranami. Po latach, jak wiele innych przejęta przez lewicowych aktywistów, stała się maszyną do zarabiania pieniędzy na programach społecznych i opiekuńczych i promowania lewicowej ideologii.

Sprawa przypomina podobne skandale imigracyjne w Europie. Tyle, że w grę wchodzą jeszcze większe pieniądze. Od 2015 roku kiedy to Merkel zaprosiła imigrantów do Europy kwitnie wielki biznes zarabiania na nich. W Niemczech okazywało się że właścicielami hoteli, w których lokowano imigrantów byli lokalni politycy.

We Włoszech i Hiszpanii, „obsługą” imigrantów – zapewnieniem im lokum, wyżywienia etc. zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, które czerpią z tego ogromne zyski.

Senator Blackburn twierdzi, że imigracyjna polityka Bidena doprowadziła do prawdziwej katastrofy. – To nie do pojęcia, że administracja Bidena mogła otworzyć granicę, patrzyć co się dzieje, a potem całkowicie okłamać Amerykanów, mówiąc: No cóż, granica jest zamknięta, wszystko jest pod kontrolą – mówiła Blackburn w Newsmax TV.

– Tak nie jest. Wszystko wymknęło się spod kontroli. Narkotyki i ludzie są przemycani do tego kraju w każdej minucie każdego dnia. I z tego powodu każde miasto jest miastem granicznym, każde państwo jest państwem granicznym, dopóki ta granica nie zostanie zabezpieczona.